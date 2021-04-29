Hindistan'daki ölümcül Covid-19 krizi neden tüm dünyayı tehdit ediyor?

ABD ve İngiltere gibi ülkelerde, yeni aşılanmış insanlar uzun bir ayrılık döneminden sonra sevdiklerine sarılıyorlar. Hindistan'da ise perişan durumdaki aileler ölülerini sayıyor. Ülkede yeni vakaların sayısı her gün yeni rekor seviyelere çıkarken, hasta insanlar, yatakları ve oksijeni tükenen hastanelerden geri gönderiliyor.

Bununla birlikte uzmanlar, virüs ne kadar yayılırsa, mutasyona uğraması ve mevcut aşılara nihayetinde direnebilecek varyantlar yaratma olasılığının o kadar yüksek olduğunu ve bu durumun diğer ülkelerin pandemiyi kontrol altına almasını tehdit ettiğini söyledi. Aynı zamanda dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olan Hindistan’ın durumu Güney Afrika ve Brezilya'nın da dahil olduğu 92 yoksul ülkenin aylarca hatta yıllarca tamamen aşılanamaması anlamına geliyor.

SON 24 SAATTE YAKLAŞIK 380 BİN VAKA MEYDANA GELDİ

Hindistan son 24 saatte 379 bin 459 vaka ve 3 bin 647 ölüm bildirerek yeni bir rekor kırdı. Hindistan'ın ölümcül ikinci Covid-19 ikinci dalgası, Delhi, Mumbai, Lucknow ve Pune gibi büyük şehirleri mahvetti. Hastaneler ve krematoryumlarda yer kalmadı ve cenazeler otoparklarda yapılıyor. Ancak pandemi, yıkımın büyük ölçüde eksik bildirildiği birçok küçük şehri, kasabayı ve köyü de etkisi altına aldı.

Ancak, Hindistan’daki yıkıcı salgın tüm dünya için bir tehdit oluşturuyor. ABD’de Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu dekanı Dr. Ashish Jha, "Hindistan'a yardım etmezsek, dünya çapında bir vaka patlaması olacağından endişeleniyorum. Bu nedenle Hindistan'daki Covid salgını, koordineli bir yanıt gerektiren küresel bir sorundur” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte ülkede acil öncelik, halihazırda hasta olanların hayatını kurtarmak olsa da, virüsün yayılmasını önlemek için ülke nüfusunun aşılanması büyük bir önem taşıyor. Ancak, dünyanın en büyük aşı üreticisine ev sahipliği yapmasına rağmen, Hindistan'da yeterli doz yok ve daha fazla insanı aşılamanın daha hızlı ve basit bir yolu yok.



Batılı ülkeler aşı stoklaması nedeniyle eleştirildi, ancak İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'nin göndereceği fazla aşısının olmadığını öne sürdü. ABD Başkanı Joe Biden ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü ve ABD'nin Hindistan'a aşı göndermeyi planladığını doğruladı. Haftanın başlarında ABD, 60 milyon AstraZeneca dozunu diğer ülkelerle paylaşacağını söyledi, ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği ve aşıların hangi ülkelere gönderileceği açıklanmadı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, corona virüs aşılarının dünya çapında adil bir şekilde dağıtılmasının çok önemli olduğunu ifade etti:



"Çünkü hepimiz bu işin içindeyiz. Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle zengin bir ülkeyseniz ve elinizdeki çok fazla kaynak varsa diğer ülkelerden sorumlusunuz.”

HİNSİATAN'DAKİ SALGIN YOKSUL KOMŞU ÜLKELER ARACILIĞIYLA TÜM DÜNYAYA YAYILABİLİR

Bununla birlikte, uzmanlar Hindistan salgını kontrol altına alınamaz ve düşük aşı kaynaklarına ve zayıf sağlık sistemlerine sahip komşu ülkelere yayılırsa, Hindistan'da tanık olunan sahnelerin dünya genelinde artacağı konusunda uyarıyor. Hindistan'ın diğer ülkeler için aşı yapımında öncü bir rolü olduğu için, virüsün orada yayılmasını durdurmamak, aşının dünya çapında yaygınlaşmasını tehlikeye atacak.

CORONA VİRÜS AŞILARINA KARŞI MUTASYONLAR

Corona virüs ilk olarak 2019’un sonunda Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edildi ve o zamandan beri dünya çapında insandan insana yayıldı, bazı ülkelerde mutasyona uğrayarak yeni varyantlara dönüştü.

Geçen yılın aralık ayında, bilim insanları Hindistan'da B.1.617 olarak bilinen yeni bir varyant keşfetti, ancak bunun genomik sürveyans eksikliğinden dolayı yerel salgına neden olup olmadığı bilinmiyor.



Hindistan Genomik ve Bütünleştirici Biyoloji Enstitüsü Müdürü Anurag Agrawal varyantların artan yaygınlığı ile Hindistan vaka sayılarındaki artış arasında bir korelasyon olduğunu doğruladı.

Agrawal, "Maharashtra'da B.1.617’in neden olduğu vakaların yükseldiğini gördük. Bu tür vakaların başkent Delhi'de de yükseldiğini görüyoruz. Bunlar çok önemli epidemiyolojik korelasyonlar" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE İNGİLTERE MUTASYONU HALA ETKİN

Diğer taraftan Agrawal, Delhi ve Hindistan'ın kuzeyinde ilk olarak İngiltere'de tanımlanan ve B.1.1.7 olarak bilinen başka bir varyantın B.1.617'den daha baskın olduğunu belirtti. B.1.1.7 varyantının virüsün orijinal versiyonuna göre yüzde 60 daha aktarılabilir olduğu biliniyor.

Fauci ise son verilerin Hindistan'da üretilen Covid-19 aşısı Covaxin'in B1.617 varyantını etkisiz hale getirdiğini gösterdiğini söyledi.

MEVCUT AŞILARIN İNSANLARI YENİ VARYANTLARDAN KORUYACAĞININ GARANTİSİ YOK

Bununla birlikte, İlk olarak Güney Afrika ve Brezilya'daki bilim insanları tarafından tespit edilen diğer varyantların da orijinal virüsten daha fazla bulaşabilir olduğuna inanılıyor ve daha şimdiden bu mutasyonlu virüsler ondan fazla ülkeye sıçramış durumda. Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson'ın aşıları, bu varyantlara karşı değişen derecelerde etkililik gösterdi. Ancak, corona virüs sürekli mutasyona uğradığından mevcut aşıların insanları yeni varyantlardan koruyacağının garantisi yok.



Avrupa Birliği’ne bağlı Adalet ve İçişleri Konseyi (JHA) "Her ülke kontrolden çıkmış büyük salgınlarla ilgilenmelidir. İngiltere ve ABD gibi ülkeler aşı konusunda harika bir iş çıkarıyorlar ve bu konuda kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor, ancak bu sadece aşılar dolaşımdaki varyantlara etkili oluncaya sürecek” açıklanmasını yaptı.

HİNDİSTAN'DA AŞILAMA ÇOK YAVAŞ GERÇEKLEŞİYOR

Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, 27 Nisan itibariyle ülkede yaklaşık 129 milyon kişi en az bir doz aşı oldu. Bu, 1,3 milyar nüfuslu Hindistan'da halkın yüzde 8’inden biraz fazlasının aşı olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar ise, Hindistan’da aşılamanın bu kadar yavaş ilerlemesinden hükümetin kayıtsızlığını sorumlu tutuyor. Epidemiyolog Brahmar Mukherjee, ülkenin önümüzdeki beş ila altı ay içinde tüm yetişkinleri aşılamak için günde 10 milyon doz uygulaması gerektiğini belirtti.



HİNDİSTAN COVAX'IN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ: 92 ÜLKEYE AŞI GÖNDERME SÖZÜ VERDİ

Diğer taraftan, yeni mutasyon riskinin yanı sıra Hindistan'daki ikinci corona virüs dalgası dünya için başka bir sorunu teşkil ediyor. Çünkü, ülke , düşük gelirli ülkelere indirimli veya ücretsiz dozlar sağlayan küresel aşı paylaşım girişimi COVAX'ın önemli oyuncularından biri.

Hindistan, 92 fakir 200 milyon COVAX aşı dozu tedarik etme sözü verdi. Ancak ülkenin hızla kötüleşen kendi durumu, Delhi'nin odak noktasını COVAX'tan Hindistan vatandaşlarına öncelik vermeye kaydırmasına neden oldu.

YOKSUL ÜLKELERİN AŞILANMASI AYLARCA HATTA YILLARCA ERTELENEBİLİR

Hindistan Serum Enstitüsü (SII), Mart ayında yaptığı açıklamada, COVAX’a 28 milyon doz AstraZeneca aşısı teslim ettiğini, ancak Mart ve Nisan aylarında 90 milyon doz daha göndereceğini aöylemişti. Ancak, Hindistan'da artan talep nedeniyle bu teslimatların gecikeceği uyarısında bulundu.



Hindistan'ın aşı konusunda yetersiz kalması, Güney Afrika ve Brezilya gibi diğer ülkelerin beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Yani, dünyanın aşılanmasını aylarca belki yıllarca erteleniyor.

MODİ’NİN SALGIN YANITI ELEŞTİRİLİYOR

Hindistan, ülkedeki corona virüs krizinden önce, pandemiyi sona erdirme için küresel liderlik pozisyonunu üstlendi. Başbakan Narendra Modi, COVAX girişimi kapsamında bu yılın başlarında Guyana, Guatemala, Seyşeller ve Maldivler de dahil olmak üzere diğer ülkelere aşı bağışladı.

Bununla birlikte, Başbakan'ın cömertliği, onu iç sağlık krizini şiddetlendirmedeki iddia edilen rolü nedeniyle, memleketteki halkın öfkesinden korumadı. Örneğin Modi, sayısız eyalette milyonlarca katılımcının seyahat etmesiyle haftalarca süren büyük bir Hindu hac yolculuğuna izin verdi ve siyasi partisi, dört eyalette yaklaşan seçimler için büyük mitingler düzenledi.



Öte yandan, Modi krizin boyutunu kabul etti ve ülke çapında aşılama programını hızlandırmaya çalışıyor. Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ise eyaletlerin daha fazla insanı aşılayabilmesi için doz başına daha az ücret alacağını duyurdu.

NTV