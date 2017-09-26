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Hollywood bu cinayeti konuşuyor!

Hollywood'da geçen yıl öldürülen manken Iana Kasian yeni ortaya çıkan otopsi raporu gündeme damga vurdu.

26 Eylül 2017 Salı 12:32
Hollywood bu cinayeti konuşuyor!

2016 mayısında Batı Hollywood’da öldürülen manken Iana Kasian’ın yeni ortaya çıkan otopsi raporu, kan dondurdu.

Kanı akıtılan, kafa derisi yüzülen ve kulağı kesilen mankenin katil zanlısı ise benzer cinayetlerin anlatıldığı seri katil kitabı yazarı eşi Blake Leibel...

30 yaşındaki Ukraynalı mankenin 2 aylık kızının yanında bulunan cesedinin, kafa derisinin yüzüldüğü, sağ kulağının koparıldığı ve vücudundaki bütün kanın akıtıldığı ifade edildi. Ayrıca çenesinde de ısırık izleri tespit edildi.

Raporda kan kaybı, kadının birinci ölüm sebebi, kafasına sert bir cisimle vurulması da ikinci ölüm sebebi olarak belirtildi.

Olayla ilgili suçlanan isim ise vahşice öldürülen kadının 36 yaşındaki sevgilisi ve çocuğunun babası Blake Leibel.

Kanadalı bir emlak zengininin oğlu Leibel, film yönetmeni ve çizgi roman yazarı.

Leibel'in yazdığı Syndrome (Sendrom) isimli kitapta, boğaz kesen ve kurbanlarının kanını akıtan bir seri katilin yer alması, cinayetin kitap için işlenmiş olabileceği iddialarını güçlendiriyor.


Suçlu bulunması halinde idam cezası alabilecek olan Blake Leibel ise iddiaları reddediyor.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 12:36
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