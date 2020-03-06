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İdlib ateşkesi dünya basınında

Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya bağlı olarak Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanması uluslararası gazeteler ve haber ajanslarında son dakika gelişmesi olarak yer aldı.

06 Mart 2020 Cuma 11:11
251 Okunma
İdlib ateşkesi dünya basınında

Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya bağlı olarak Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanması uluslararası gazeteler ve haber ajanslarında son dakika gelişmesi olarak yer aldı.

İşte dış basında İdlib ateşkesi...

BBC

"Erdoğan ve Putin 6 saat sonra anlaşmaya vardı"

GUARDIAN

"Erdoğan ve Putin, son görüşmede Suriye'de ateşkesi güvence altına aldı"

WASHINGTON POST

"Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı"

"NEW YORK TIMES"

"Rusya’nın hedefi NATO’yu bölme projesini korumak"

RUSSIA TODAY

"Gerginliğin tırmandığı bölgeden ateşkes çıktı"

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaAteşkesİdlib
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:(((((( 2020-03-06 15:41:34

bende başlık atayım : hepsinizin yedigarnını sikeyim

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