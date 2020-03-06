İdlib ateşkesi dünya basınında

Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya bağlı olarak Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanması uluslararası gazeteler ve haber ajanslarında son dakika gelişmesi olarak yer aldı.
İşte dış basında İdlib ateşkesi...
BBC
"Erdoğan ve Putin 6 saat sonra anlaşmaya vardı"
"Erdoğan ve Putin, son görüşmede Suriye'de ateşkesi güvence altına aldı"
"Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı"
"Rusya’nın hedefi NATO’yu bölme projesini korumak"
"Gerginliğin tırmandığı bölgeden ateşkes çıktı"
bende başlık atayım : hepsinizin yedigarnını sikeyim