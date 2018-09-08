"İdlib'de 4 milyon kişi tehdit altında"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Hukuk Komitesi Başkanı Heysem El Malih, Suriye halkının İdlib'den göçe zorlandığını belirterek, "4 milyon insanın hayatı zalim katliam makinası tehdidi altındadır." dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Arap Derneği iş birliğinde İdlib operasyonuna ilişkin düzenlenen basın toplantısında El Malih, dünyanın gözlerinin şimdi de İdlib'e yöneldiğini belirterek, şunları kaydetti: "

"Suriye halkı İdlib'den göçe zorlanıyor.4 milyon insanın hayatı zalim katliam makinası tehdidi altındadır. Küresel güç aktörleri yapacakları bu katliamı kimyasal yollarla veya başka bir yöntem denemeyi planlamaktalar. Bütün bunlara uluslararası kamuoyu sessiz kalarak gereken adımları atmamaktadır. İdlib'i korumak üzere uluslararası topluma mesuliyetlerini yerine getirme çağrısında bulunarak, bölgede herhangi bir nedenle askeri operasyonun yapılmasının engellenmesini talep ediyoruz. BM genel sekreterine BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı görevden alması çağrısında bulunuyoruz. Taraflı tutumu dolayısıyla güvenilirliğini yitirmiştir. "

Suriye Ulusal Konseyi Genel İdare ve Yönetim Kurulu'nu devrimin çizgisine bağlı kalması yönündeki çağrıyı yenilediklerini ifade eden El Malih, konseyin gerçek rolünü üstlenerek, siyasi ve müzakere sürecini iyi yönetip rejim ile normalleşme sürecine girmemesi ve devrimin hedeflerini gerçekleştirmesi noktasında çalışmalarına devam etmesini talep ettiklerini dile getirdi.