Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

"İdlib'de 4 milyon kişi tehdit altında"

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:50
"İdlib'de 4 milyon kişi tehdit altında"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Hukuk Komitesi Başkanı Heysem El Malih, Suriye halkının İdlib'den göçe zorlandığını belirterek, "4 milyon insanın hayatı zalim katliam makinası tehdidi altındadır." dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Arap Derneği iş birliğinde İdlib operasyonuna ilişkin düzenlenen basın toplantısında El Malih, dünyanın gözlerinin şimdi de İdlib'e yöneldiğini belirterek, şunları kaydetti: "

"Suriye halkı İdlib'den göçe zorlanıyor.4 milyon insanın hayatı zalim katliam makinası tehdidi altındadır. Küresel güç aktörleri yapacakları bu katliamı kimyasal yollarla veya başka bir yöntem denemeyi planlamaktalar. Bütün bunlara uluslararası kamuoyu sessiz kalarak gereken adımları atmamaktadır. İdlib'i korumak üzere uluslararası topluma mesuliyetlerini yerine getirme çağrısında bulunarak, bölgede herhangi bir nedenle askeri operasyonun yapılmasının engellenmesini talep ediyoruz. BM genel sekreterine BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı görevden alması çağrısında bulunuyoruz. Taraflı tutumu dolayısıyla güvenilirliğini yitirmiştir. "

Suriye Ulusal Konseyi Genel İdare ve Yönetim Kurulu'nu devrimin çizgisine bağlı kalması yönündeki çağrıyı yenilediklerini ifade eden El Malih, konseyin gerçek rolünü üstlenerek, siyasi ve müzakere sürecini iyi yönetip rejim ile normalleşme sürecine girmemesi ve devrimin hedeflerini gerçekleştirmesi noktasında çalışmalarına devam etmesini talep ettiklerini dile getirdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filipinlerde 6.1 büyüklüğünde deprem
Filipinlerde 6.1 büyüklüğünde deprem
Rus ve Suriye jetleri vurmaya başladı
Rus ve Suriye jetleri vurmaya başladı
130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu
130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim