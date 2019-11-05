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İkinci Türk-Rus kara devriyesi başladı

05 Kasım 2019 Salı 14:06
İkinci Türk-Rus kara devriyesi başladı

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.

TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde ikinci ortak kara devriyesini başlattığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı" denildi.

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IkinciTÜRKRusDevriyeHaberKıbrıs
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