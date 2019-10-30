İngiliz parlamentosu erken genel seçime gitme kararı aldı

İngiltere parlamentosunun 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldığı bildirildi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, 12 Aralık tarihinde erken seçime gitme kararı aldı.

Yapıla oylamada, 438 vekil erken seçim lehine oy kullanırken, 20 vekil de aleyhte oy kullandı.

Oylanan seçim tasarısı Lordlar Kamarası'nda tartışılacak.

Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesinin ardından parlamento, Başbakan Boris Johnson'ın erken seçim önerisini reddetmişti.

İngiltere Parlamentosu'nda yapılan müzakerede konuşan ve 12 Aralık'ta erken genel seçimlerin yapılmasını talep eden Johnson, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'i 'erken seçime gitmemek için mazeretler üretmek' ile suçlamış, Corbyn ise hükümetin 31 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Brexit için 100 milyon sterlin harcadığını, bu paranın insanlar için kullanılabileceğini söyleyerek Johnson'ı suçlamıştı.