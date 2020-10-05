İngiltere'de binlerce vaka eksik girildi

İngiltere'de yazılımsal hata nedeniyle bir haftaeda 16 bine yakın Covid-19 vakasının sisteme yansımadığı bildirildi. Söz konusu hata nedeniyle ülkede hafta sonu rakamları normalden çok daha yüksek açıklandı.

Corona virüsten en çok etkilenen ülkeler arasındaki İngiltere'de vaka sayıların yanlışlık olduğu açıklandı.

Sağlık kurumundan yapılan açıklamaya göre pozitif vakaların eklendiği sistemde yazılımdan kaynaklanan bir hata meydena geldi.

Söz konusu hata nedeniyle ülkede 15 bin 841 pozitif corona virüs vakası sisteme eklenemedi.

Hatanın 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında yaşandığı ve eksik sayıların 3-4 ekim tablolarına yansıtıldığı bildirildi.

Yeniden vaka artışlarının yaşandığı İngiltere'de geçtiğimiz hafta rekor vaka sayıları sisteme eklendi.

Ülkede toplam vaka sayısı 500 binin üzerine çıkarken can kaybı da 42 bini geçti.