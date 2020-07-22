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İngiltere'de muhalefet, Johnson'ı Rusya'nın seçimlere müdahalesini geçiştirmekle suçladı

İngiltere'de muhalefet, Başbakan Boris Johnson'ı, "Rusya'nın İngiliz siyasetine müdahalesine sessiz kalmakla ve önlem almamakla" suçladı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:05
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İngiltere'de muhalefet, Johnson'ı Rusya'nın seçimlere müdahalesini geçiştirmekle suçladı

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında Başbakana Sorular oturumu yapıldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Keir Starmer, Rusya'nın İngiliz siyasetine müdahale girişimlerine ilişkin soruşturmanın 2017'de başladığını, raporun Ekim 2019'da Başbakana gönderildiğini belirterek, Johnson'ın, Rusya raporunu 10 ay ertelediğini savundu.

İşçi Partisinden Milletvekili Ben Bradshaw raporun gecikmesinden hükümetin sorumlu olduğunu ifade ederek, Johnson'ın partisini ve kişisel çıkarlarını ulusal güvenliğin önünde tuttuğunu söyledi.

Johnson, bu sözler üzerine, Rusya'nın suçlarına yönelik en güçlü önlemleri aldıklarını, İstihbarat ve Güvenlik Komitesince yayınlanan rapordaki iddiaların Rusya'nın referanduma müdahale ettiğinin kanıtı olarak görülemeyeceğini kaydetti.

İşçi Partisi Lideri Starmer'in "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle hükümet yaptırım kararı alacak mı?" sorusunu üzerine Johnson, "Dışişleri Bakanımız, yaşananlar nedeniyle Çin'i kınayan bir açıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

Rusya raporu

Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesi, uzun bir gecikmenin ardından Rusya'nın İngiltere siyasetine müdahalesini detaylandıran 50 sayfalık Rusya raporunu yayımlamıştı.

Raporda, Rusya'nın siber casusluk ve sosyal medya ağlarıyla İngiltere siyasetine müdahale girişimlerinde bulunduğu ve İngiltere'yi Batılı ülkeler arasından en büyük istihbarat hedefi olarak gördüğü aktarılmıştı.

Hükümet ve İngiliz istihbarat servisi, Kremlin'in Brexit referandumuna ve İskoçya'daki bağımsızlık oylamalarına müdahale tehditlerini ciddiye almamakla suçlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBoris Johnson
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