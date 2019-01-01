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İngiltere'de tren istasyonunda saldırı!

01 Ocak 2019 Salı 16:56
İngiltere'de tren istasyonunda saldırı!

İngiltere'nin Manchester kentinde tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İngiltere’nin Manchester kentindeki Victoria tren istasyonunda dün gece meydana gelen saldırıda, biri polis 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

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Saldırganın çevredeki polisler tarafından biber gazı ve elektrik şoku ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklamada olayın terörle mücadele birimi tarafından soruşturulduğu ifade edildi.

Machester’da geçen yıl bir konser salonu dışındaki bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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