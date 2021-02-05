İngiltere zorunlu karantinaya 15 Şubat'ta başlayacak

İngiltere Sağlık Bakanlığı, hükümetin 10 günlük zorunlu karantina öncesinde havalimanları çevresindeki otellerle görüşmeleri sürdürdüğünü açıkladı.

COVID-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için seyahat yasağı konulan "kırmızı liste"deki 33 ülkeden gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip kişiler, 15 Şubat'tan itibaren otellerde zorunlu karantinaya alınacak.

Karantina sürecinde şartların ihlal edilmemesi için tesislerde güvenlik önlemleri alınacağı vurgulandı.

Hükümet, tedbirleri almaya devam edecek

Sağlık bakanlığı yetkilisi, salgın boyunca hükümetin, bilim adamlarının tavsiyeleri doğrultusunda önlemler aldığını ve bunun dünyanın en zorlu sınır rejimine yönelik önlemleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

COVID-19'un yeni türlerine karşı hükümetin gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini söyleyen yetkili, riskli ülkelerden evlerine dönen İngiliz vatandaşlarını kapsayacak otellerde zorunlu karantinayı uygulaması için sektörün tüm paydaşlarıyla görüştüklerini açıklamalarına ekledi.

İngiliz hükümetinin daha önce açıkladığı "kırmızı liste"de; Angola, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burundi, Cape Verde, Şili, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guyanası, Guyana, Lesotho, Malavi, Morityus, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Ruanda, Seyşeller, Güney Afrika, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve bulunuyor.

Tatil amacıyla yapılacak seyahatlerin yasak

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, COVID-19’un daha hızlı yayılan yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için bazı kararlar aldıklarını ve bu kapsamda havaalanlarında ve limanlarda polis sayısının artırıldığını, gelen yolcuların karantinaya girdiğinden emin olmak için kontrollerin sıkılaştırıldığını ve İngiliz vatandaşı olmayanların "kırmızı liste"de yer alan ülkelerden İngiltere'ye girişinin engellendiğini belirtmişti.

Tatil amacıyla yapılacak seyahatlerin yasak olduğu uyarısında bulunan Patel, gerekli haller dışında İngiltere’den yurt dışına yapılacak tüm seyahatlerin yasaklandığını ve ülkeden ayrılmak isteyenlerin gümrük görevlilerine gerekçelerini beyan etmesinin zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.