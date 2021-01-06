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İngiltere’nin sembolü olan çift katlı otobüsler mutant corona virüse karşın siyahlara büründü

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) mutasyona uğradığı İngiltere’de vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren yeni bir ulusal karantina ilan eden ülke, yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğu düşünülen B117 adlı mutant virüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu kapsamda, Londra’da yer alan Redbridge ilçesinde, ülkenin sembolü olan kırmızı çift katlı otobüsler siyaha boyandı. Uygulamanın, Covid-19 salgınına karşı farkındalık yaratmak için hayata geçirildiği belirtildi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:59
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İngiltere’nin sembolü olan çift katlı otobüsler mutant corona virüse karşın siyahlara büründü

İngiltere'de yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından geçen pazartesi günü üçüncü kez ulusal  karantina ilan edildi.

Başbakan Boris Johnson, corona virüsün B117 adı verilen ve yüzde 50-70 arasında daha bulaşıcı olan  mutasyonunun yayılma hızını görmenin hem moral bozucu hem de endişe verici olduğunu söyledi.

Bu kapsamda ülkede şubat ayı ortasına kadar yüz yüze eğitime ara verildi ve insanlardan alışveriş, evden çalışılamaması durumunda işe gitmek, tıbbi yardım almak, egzersiz gibi temel sebepler haricinde dışarıya çıkmamalarını istendi.

LONDRA, ÜLKEDE SALGININ EN ÇOK VURDUĞU ŞEHİR OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

2 milyon 775 bin vaka ve 76 milyonu aşkın corona virüs ölümü bildiren ülkede, başkent Londra salgından en kötü etkilenen şehir konumunda bulunuyor. Thames Nehri’nin kuzeyindeki Barking ve Dagenham semti 100 bin kişi başına bin 476 Covid-19 vakasıyla İngiltere’nin corona virüsün en sert vurduğu bölgesiyken;  her yüz bin kişide bin 381 vakaya sahip olan Redbridge ise ülkede Covid-19 enfeksiyonlarının en yoğun olduğu üçüncü yer olarak dikkat çekiyor. 

OTOBÜSLER FARKINDALIK YARATMAK İÇİN SİYAHA BOYANDI

Öte yandan, vakaların hızla arttığı Redbridge’de durum o kadar kötüye gitti ki ilçede faaliyet gösteren çift katlı otobüsler siyaha boyandı. Otobüslerin dış çephesinde, artan Covid-19 vakaları hakkında Londralılara yönelik uyarılara da yer verildi. 

"Redbridge'deki Covid-19 vakaları çok yüksek”, “Ailenizi güvende tutun”, “Redbridge şu anda günde 200'den fazla yeni Covid vakası görüyor”,  “ Redbridge'de her gün 2 ile 3 kişi Covid -19 nedeniyle hayatını kaybediyor”, “Hijyen ve sosyal mesafeyi unutmayın”  gibi uyarıların yazıldığı otobüslere ilişkin açıklama yapan belediye konseyi, uygulamanın halkta pozitif bir etkisi olacağını inandıklarını bildirdi. 

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