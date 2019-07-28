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İran'dan korkutan nükleer uyarı

ABD-İran hattında gerilim tırmanıyor... ABD'nin İran'a yaptırımları artırmasıyla birlikte gerilen ilişkileri belki de koparacak bir açıklama Tahran yönetiminden geldi. ISNA haber ajansının son dakika haberinde, İran yönetiminin Erak'taki nükleer tesislerinde çalışmalara yeniden başlatmak istediği belirtildi. İran, ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılması sonrasında bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini bırakacağını açıklamış ve peş peşe nükleer adım atmıştı.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
İran'dan korkutan nükleer uyarı

İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi bugün açıklamalarda bulundu. İran’ın resmi haber ajansı ISNA’nın son dakika haberi olarak aktardığı açıklamalarda İran’ın Arak ağır su reaktörünün çalışmasına tekrar başlanacağı duyuruldu.

Salihi’nin gündeme getirdiği Arak’taki reaktörlerde üretilen ağır su aracılığıyla plutonyum yapılabiliyor. Bu plutonyum nükleer savaş başlıklarında kullanılıyor.

ABD, 2015 yılında Barack Obama yönetiminde imzalanan nükleer anlaşmadan Trump yönetimiyle birlikte ayrıldığını duyurmuş ve bundan kısa bir süre sonra Tahran yönetimine yaptırımlar başlatılmıştı. İran da bu anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmediğini belirterek, bazı uygulamaları bırakma kararı almıştı. Öyle ki İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu ayın başında uranyum zenginleştirme seviyesini artıracaklarını duyurmuştu.

Detaylar geliyor…

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Son Güncelleme: 28.07.2019 13:40
Anahtar Kelimeler:
Nükleer
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