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İran, İngiltere'ye ait petrol tankerini yakında bırakacak

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını açıkladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:17
İran, İngiltere'ye ait petrol tankerini yakında bırakacak

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını söyledi.

Tankerle ilgili serbest bırakılma kararının verilmesinin ardından yaklaşık 65 gündür İran kıyılarında bekletilen Stena Impero'nun uluslararası sulara açılacağını ifade etti.

Petrol tankerinin, İran sularını terk etmesiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Afifipur, tankerin denizcilik kurallarını ihlal etmesiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, yargı kararının da yakında ilan edileceğini kaydetti.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IniltereİranPetrolTankerHaberKırbıs
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