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İspanya 10 Kasım'da seçime gidiyor

İspanya Kralı 6. Felipe, siyasi partiler arasında anlaşma olasılığı göremediğinden hükümet kurma görevini hiçbir siyasi parti liderine vermedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:58
İspanya 10 Kasım'da seçime gidiyor

İspanya Kralı 6. Felipe, 25 Temmuz'da mecliste güvenoyu alamayan Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'den sonra siyasi partilerin liderleriyle yaptığı ikinci tur görüşmesinden sonra hükümet kurma görevini kimseye vermedi.

Kral 6. Felipe, iki gün süren siyasi parti liderleriyle görüşmesinin ardından yeni hükümet kuracak meclis yapısının olmadığı kanaatine vardı.

İspanya'daki mevcut siyasi takvime göre 23 Eylül'e kadar hükümet kurulamaması halinde Kral'ın 24 Eylül'de meclisi feshetmesi ve 10 Kasım'da erken genel seçimi resmi olarak ilan etmesi gerekiyor.

İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez de Kral tarafından kabulünün ardından düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet kurmak için her şeyi denedim ama bunu bize imkansız kıldılar." dedi.

Sanchez, "10 Kasım'da İspanyollardan daha net bir meclis çoğunluğu talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, Unidas Podemos'a 4 bakanlık teklif etmiş ancak bu kabul edilmemişti.

Unidos Podemos, "gerçek ve güvenilir bir koalisyon" istediğini savunmuştu.

Mecliste 25 Temmuz'da yapılan güven oylamasında Unidas Podemos'un çekimser oy kullanmasıyla Sanchez hükümeti kuramazken, İspanya Kralı, görüşmelerine devam etmesi için siyasi partilere süre vermişti.

PSOE ile "güven sorunu" olduğunu belirten Unidas Podemos arasında yürütülen müzakerelerde hiçbir ilerleme sağlanamamıştı.

Uzun zamandır siyasi belirsizliğin hakim olduğu İspanya'da 10 Kasım'da seçim kararının resmileşmesi halinde son 4 yılda 4. kez genel seçime gidilmiş olacak.

Ayrıca bir yıl içinde iki kez genel seçim yapılması da İspanya tarihinde bir ilki teşkil edecek.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin sonucunda 350 sandalyeli meclisteki dağılım şu şekilde olmuştu:

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sağ görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İspanya10KasımSeçimHaberKıbrıs
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