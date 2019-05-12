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İsrail hapishaneleriyle ilgili rapor hazırlandı

12 Mayıs 2019 Pazar 15:33
İsrail hapishaneleriyle ilgili rapor hazırlandı
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İsrail Adalet Bakanlığına bağlı Genel Avukatlık Bürosu, İsrail hapishanelerinde ihlaller yapıldığını ve tutukluların insanlık dışı koşullarda tutulduğunu ortaya koydu.  

Haaretz gazetesinin haberine göre, Genel Avukatlık Bürosu, 2017-2018 yıllarında İsrail Cezaevleri İdaresince denetlenen 19 İsrail hapishanesine yaptığı ani ziyaretler sonrası hazırladığı raporda, İsrail kanunlarına göre, İsrailli ve Filistinli tutuklulara yönelik ihlallere dikkati çekildi.   

Raporda, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, aşağılayıcı sözler sarf edildiği, kalabalık nedeniyle yerde yatırıldığı, cezalandırmak için ellerinin başlarının üzerinde kelepçelendiği, herhangi bir sebep olmaksızın çıplak arama yapıldığı kaydedildi. 

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Cezaevlerinin insani yaşama koşullarına elverişli olmadığı belirtilen raporda, tutuklu ve esirlerin temel haklarına her gün müdahale edildiği vurgulandı. 

 "ÇIPLAK ARAMA"
İsrail cezaevlerindeki tutukluların ifadelerine dayanan raporda, herhangi bir sebep sunmaksızın yapılan çıplak arama öne çıkarıldı.   

Bu tür aramanın, İsrail yasalarına aykırı olduğu, sadece mahkum ya da esirin kabulüyle gerçekleştirilebileceğine dikkati çekilen raporda, "caydırıcılık oluşturması" için bu uygulamaya sıklıkla başvurulduğu belirtildi. Rapora göre, İsrail'in Ayalon Hapishanesi'nde bir günde 50 çıplak arama vakası kaydedildi. 

Raporda ayrıca Ramallah'a komşu Beytunya kentindeki Ofer ile Megido hapishanelerinde Filistinlilerin kalabalık nedeniyle yerlerde yatmak zorunda kaldığı vurgulandı. 

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail HapishaneleriRaporHaber
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