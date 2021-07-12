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İsrail’den yeni aşı kararı: Üçüncü doz BioNTech aşısına onay çıktı

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Aşılama sürecindeki başarısıyla dikkat çeken İsrail’de, artan Delta varyantı vakalarının ardından bağışıklığı zayıf olan ve iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilere aynı aşıdan üçüncü dozun uygulanacağı açıklandı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:29
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İsrail’den yeni aşı kararı: Üçüncü doz BioNTech aşısına onay çıktı

Delta varyantının hızla yayılması ve bunun sonucunda corona virüs vaka sayılarının tek hanelerden 450’lere yükselmesinin ardından İsrail hükümeti yeni aşı kararını açıkladı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, bağışıklığı zayıf olan ve iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilere aynı aşıdan üçüncü dozun uygulanması kararı alındı.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, “Bu karar hemen yürürlüğe girecek. İki doz Pfizer/BioNTech aşısı olup bağışıklığı zayıf olanlar üçüncü doz aşı olacak” dedi.

YÜZDE 57'Sİ İKİ DOZ AŞI OLDU

Hükümet yetkilileri, halkın geri kalanının üçüncü doz aşı olup olmayacağını açıklamazken, Bakan Horowitz, “Bu konu üzerine çalışıyoruz, henüz net bir karara varmadık” diye konuştu.

Aralık ayı itibarıyla aşı uygulayarak 9,3 milyonluk nüfusunun yüzde 57’sini tamamen aşılayan İsrail’de, geçtiğimiz ay ilk olarak kısıtlamalar gevşetilmiş, daha sonra vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeniden kısıtlamaya gidilmişti.

PFİZER FDA'YA BAŞVURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Covid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:05
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