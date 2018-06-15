Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
196.507
DOLAR
4.7136
STERLİN
6.2578
EURO
5.4650
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

İsveç'te nüfusun 4'te 1'i göçmen

İsveç'teki göçmen kökenlilerin sayısı geçen yıl 2 milyon 400 bine ulaştı.

15 Haziran 2018 Cuma 10:07
İsveç'te nüfusun 4'te 1'i göçmen

İsveç'teki göçmen kökenlilerin sayısı geçen yıl 2 milyon 400 bine ulaştı.

İsveç Devlet İstatistik Kurumu'nun (SCB) yayımladığı rakamlara göre, İsveç'te göçmen kökenlilerin sayısı 4 yıl içinde yüzde 8 artarak 2 milyon 400 bine yükseldi.

Nüfusu 10 milyon olan İsveç'te, göçmen kökenliler nüfusun yüzde 24'nü oluşturdu.

banner39
Öte yandan, İsveç Göçmenler Ofisi'nin yayımladığı rakamlara göre ise ülkede yaşayan 2 milyon 400 bin göçmenden 1 milyon 64 bin 42'sinin İsveç vatandaşlığı bulunuyor.

Geçen sene 160 ülkeden 69 bin kişi İsveç vatandaşı olurken, ilk sırayı 4 bin 106 kişiyle Suriyeliler aldı. Türk vatandaşlarından ise 1212 kişinin İsveç vatandaşlığı aldığı bildirildi. 

İsveç'e oturma ve çalışma vizesiyle yerleşen göçmenler, ülkede 5 yıl ikamet ettikten sonra İsveç vatandaşlığına geçme hakkı kazanıyor.

İsveç vatandaşıyla evliler için ise bu süre 3 yıl olarak belirleniyor.

Göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanıyan İsveç'te vatandaşlığa geçmek için herhangi bir sınav uygulanmıyor. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'de her yıl 20 milyon kan bağışı yapılıyor
AB'de her yıl 20 milyon kan bağışı yapılıyor
Almanya'da hükümette çatlak derinleşiyor
Almanya'da hükümette çatlak derinleşiyor
AP'den Myanmar'a etnik temizliği durdurma çağrısı
AP'den Myanmar'a etnik temizliği durdurma çağrısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim