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İtalya'da son 24 saatte 761 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 761 artarak 63 bin 387'ye yükseldi.

11 Aralık 2020 Cuma 20:26
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İtalya'da son 24 saatte 761 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 727 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 805 bin 873 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı da 690 bin 323'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 265'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 761 artarak, 63 bin 387'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 169 artarak, 1 milyon 52 bin 163 oldu.

Bu arada, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta COVID-19'a yakalandığı açıklanan İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'ye yapılan testin hatalı olduğu ve Bakanın daha sonraki test sonuçlarının da negatif olduğu ifade edildi.

Lamorgese, test sonucu pozitif çıktığı gerekçesiyle 7 Aralık akşamı yapılan Bakanlar Kurulunu da yarıda bırakarak, Başbakanlıktan ayrılmış ve kendini tecrit altına almıştı.

Bakan Lamorgese'ye yakın oturdukları için temaslı olabilecekleri gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Adalet Bakanı Alfonso Bonafede de kendilerini tecride almıştı.

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