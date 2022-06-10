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İzmir'de 'havlayan köpek' cinayeti: 3 ölü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, havlayan köpeğin torununu korkutması üzerine bir kişi, aynı zamanda akrabası olan köpek sahibi aileye kurşun yağdırdı. Olayda aynı aileden 3 kişi öldü.

10 Haziran 2022 Cuma 21:57
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İzmir'de 'havlayan köpek' cinayeti: 3 ölü
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İzmir'de bir köpeğin havlaması yüzünden çıkan kavgada 3 kişi öldü.

Olay, öğle saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali İhsan K. (62), torunu ile parka giderken hem komşusu hem de akrabası olan Yahya Köşek'in köpeği havladı. Torununun korkması üzerine Ali İhsan K., köpeğin sahibi Yahya Köşek ile tartışmaya başladı.

İddiaya göre tartışmadan sonraki birkaç gün ikili arasındaki husumet devam etti. Bugün öğlen saatlerinde tekrar karşılaşan Ali İhsan K. ve Yahya Köşek, aynı konu üzerinden tartışmaya devam etti. Ali İhsan K. eve gidip silahını alarak Yahya Köşek'e (61), eşi Döngül Köşek'e (57) ve kızı Funda Güçlü'ye (37) kurşun yağdırdı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan aile, olayın sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak 3'ü de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren saldırgan Ali İhsan K. ise suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.

"3-4 GÜN AMCAMIN YOLUNU BEKLEMİŞ"

Bu arada, Ali İhsan K.'nın köpek sahibi aileye kurşun yağdırma görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam silahını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü" dedi.

"SOKAK KÖPEĞİ DEĞİLDİ"

Olayın görgü tanıklarından Nihal Sarızeybek, "Sesleri duydum. Evden dışarı çıktığımda silahlar patladı. Bu kişiler aynı köyden, akrabalar. Bir köpek yüzünden kavga etmişler. İlk başta silah sesleri nedeniyle gitmedim. Bağırışları duyup gittiğimde Funda, annesi ve babasının vurulduğunu gördüm. Funda çocukluk arkadaşımdı. Baktığımda nabzı çok yavaş atıyordu. Babası ve annesi de yaralıydı. Bahsedilen köpek sokak köpeği değildi. Fundaların baktığı köpekti" diye konuştu.

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