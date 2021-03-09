Joe Biden'ın köpeği Major, Beyaz Saray'ı birbirine kattı

ABD’de Başkan Joe Biden, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a taşındı. 2 köpeği Champ ve Major’ı da yanına aldı.

Alman Kurdu cinsi köpeklerden Major, Beyaz Saray’daki saldırgan tutumu nedeniyle Champ’le birlikte Delaware’deki aile evine geri gönderildi.

Biden'ın kararı, Amerikan medyasının, "Major Beyaz Saray’da ortalığı birbirine kattı" başlıklarıyla çıkan haberlerden sonra aldığı belirtiliyor.

Major, çalışanları görünce havlıyor

ABD Başkanı Biden, 2018 yılında Major’ı Delaware’de bulunan bir barınaktan sahiplenmişti.

ABD medyası, Champ’in yaklaşık 13 yaşında olduğunu ve yaşı nedeniyle agresif olmadığını ancak 3 yaşındaki Major’ın Beyaz Saray’da agresif tavırlar sergilediğini yazdı.

Yerel medyadaki haberde, Major’ın Beyaz Saray çalışanlarını görünce zıpladığı, havladığı ve saldırdığı vurgulandı.