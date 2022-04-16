Künye
Kıbrıs 17
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Flaş Haber
FECİ KAZA! Yaralılar var...
Kapat

Kazı kazandan yaklaşık 4 milyon TL kazandı

Belçika’da 5 avroya aldığı kazı kazan kartına 250 bin avro (3 milyon 965 bin TL) ikramiye çıkan Cezayirli sığınmacı, banka hesabı ve belirli bir adresi olmadığı için kazandığı parayı alamadı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 12:41
0 Okunma
Kazı kazandan yaklaşık 4 milyon TL kazandı

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Brugge kenti yakınlarındaki liman kasabası Zeebrugge’de, Britanya’ya geçmeye çalışan bir sığınmacı topluluğuyla yaşayan 28 yaşındaki Cezayirli erkek, 23 Mart’ta bir süpermarketten 5 avro karşılığı kaza kazan kartı aldı.

Kazıdığı karttan 250 bin avro ikramiye kazanan talihli, süpermarketin kasasına başvurdu. Market çalışanları, 2 bin avroyu aşan ikramiyelerin Belçika Piyango İdaresi tarafından ödendiğini belirterek, orayla temasa geçmesini tavsiye etti.

Belçika’da oturma izni ve sığınma başvurusu bulunmayan Cezayirli talihli, daha sonra iz bırakmadan ortadan kayboldu. Adı ve adresi bilinmeyen talihlinin sadece süpermarketin güvenlik kameralarındaki görüntüsüyle yerel bir papazın çektiği fotoğrafı vardı.

Parayı başkaları almayı denedi

Geçen hafta üç kişi, kazanan kartla birlikte Belçika Piyango İdaresi’ne başvurdu. Ancak güvenlik kameralarındaki talihliye benzemedikleri için polis tarafından gözaltına alındılar. Kazı kazan kartına da güvenlik amacıyla polis el koydu. Ancak Cezayirli göçmen bir avukatla birlikte önceki gün Brugge’deki karakola başvurdu.

Batı Flanders savcılığı, bu kişinin güvenlik kameralarındaki talihli olduğunu doğruladı. Belçika yasalarına göre 250 bin avroluk ikramiye bir banka hesabına yatırılmak zorunda. Ancak talihli, belgeleri olmadığı için Belçika’da banka hesabı açamıyor.

‘İkramiyeyi alana kadar sınır dışı edilmeyecek’

Piyango idaresi daha önce Cezayirli talihlinin, kazandığı parayı almaya hakkı olduğunu bildirmişti. Şimdi bu paranın nasıl ödeneceği araştırılıyor. Piyango idaresi, talihlinin istemesi durumunda paranın başka bir hesaba da yatırılabileceğini belirtti.

Cezayirli talihlinin avukatı Alexander Verstraete, yetkililerin müvekkilini ikramiyesini alana kadar sınır dışı etmeyecekleri sözünü verdiklerini söyledi.

Talihli: Bir eş arayacağım

Belçika medyasına göre talihli göçmen, dört ay önce tekneyle Cezayir’den İspanya’ya geldi.

Oradan da yürüyerek Fransa ve Belçika’ya ulaşan sığınmacının amacı Britanya’ya geçmekti. Ancak ikramiye kazandıktan sonra fikrini değiştirdi. Artık Belçika’da kalıp yuva kurmak istiyor. Cezayirli talihli Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine, “Bir eş arayacağım. Paramla değil, kalbimle birini bulacağım” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçakta panik anları!
Uçakta panik anları!
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Saldırılarda, 117 Filistinlinin yaralandığı öğrenildi
Saldırılarda, 117 Filistinlinin yaralandığı öğrenildi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim