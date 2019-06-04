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Kediye tecavüz eden adamdan bir rezillik daha!

ABD'nin Arizona eyaletinde bu yılın başında kedisine tecavüz ettiği için gözaltına alınan Michael C. Navage'in başı yine dertte... 40 yaşındaki Navage'in reşit olmayan bir kızla ilişkiye girmeye çalıştığı iddia edildi.

04 Haziran 2019 Salı 12:53
Kediye tecavüz eden adamdan bir rezillik daha!
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Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; Navage’ın geçen hafta buluşmak istediği 14 yaşındaki kız aslında gizli polisti. Hakkında dava açılan Navage’a, reşit olmayan kızı cinsel istismarda bulunmak için ayartmak ve cinsel saldırı teşebbüsü ile uyuşturucu bulundurmaktan da iki suçlama yöneltildi.

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Navage’ın yakalanmasına giden süreç şöyle işledi: Mesa kentinde bir dedektif, çöpçatanlık sitesinde kendisine bir profil oluşturdu. İddiaya göre; Navage da o profille iletişime geçti. Karşısındaki kişinin 14 yaşında olduğunu öğrenen Navage, cinsel içerikli mesajlar göndermeye ve buluşma planları yapmaya başladı.

Durumun ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan Navage’ın evinde metamfetamin de bulundu. Hayvana tecavüz, hayvana şiddet ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılandığı davayı bekleyen Navage’ın, Mesa Hapishanesi’ne koyulduğu belirtildi. Navage’ın kefaletle serbest kalma olasılığı da bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzSapik
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