Kediye tecavüz eden adamdan bir rezillik daha!

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; Navage’ın geçen hafta buluşmak istediği 14 yaşındaki kız aslında gizli polisti. Hakkında dava açılan Navage’a, reşit olmayan kızı cinsel istismarda bulunmak için ayartmak ve cinsel saldırı teşebbüsü ile uyuşturucu bulundurmaktan da iki suçlama yöneltildi.
Durumun ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan Navage’ın evinde metamfetamin de bulundu. Hayvana tecavüz, hayvana şiddet ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılandığı davayı bekleyen Navage’ın, Mesa Hapishanesi’ne koyulduğu belirtildi. Navage’ın kefaletle serbest kalma olasılığı da bulunmuyor.