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Kim, ABD ile silahlı çatışmaya hazır!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Kore Savaşı Ateşkesi'nin 69. yıldönümünde konuştu. Kim, "Amerika Birleşik Devletleri'yle silahlı çatışmaya hazırız" dedi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 09:41
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Kim, ABD ile silahlı çatışmaya hazır!
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Kuzey Kore Lider Kim Jong-Un'un ateşkesin 69. yılında yaptığı konuşma devlet televizyonu tarafından duyuruldu.

Silahlı kuvvetlerin herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazır olduğunu belirten Kim, "Ülkemizin nükleer savaş caydırıcı silahı da mutlak gücünü misyonuna uygun olarak tam ve hızlı bir şekilde harekete geçirmeye hazır." dedi.

Kim, ABD'yi düşmanca politikalarını haklı çıkarmak için Kuzey Kore'yi "şeytanlaştırmakla" suçlayarak, Kuzey Kore'yi hedef alan ABD- Güney Kore askeri tatbikatlarının ABD'nin "çifte standart" ve "gangstervari" yönlerini gösterdiğini kaydetti.

Kim, "Yoon Suk Yeol liderliğindeki Güney Kore hükümeti, önceki muhafazakar hükümetlerden daha ileri giden yüzleşme manyakları ve gangsterler tarafından yönetiliyor." ifadesini kullandı.

Nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret eden Kim, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusu yok edilecek." ifadesini kullandı.

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