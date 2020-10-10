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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladığı bildirildi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 11:20
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov'un, Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa mektubunu onayladığı, böylece hükümetin de düştüğü aktarıldı.

Geçici Bakanlar Kurulu'nun, yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edeceği belirtildi. 
Ceenbekov, bir başka kararname ile Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Başkanı Orozbek Opumbayev'i görevinden aldı.
Yeni başbakanın seçilmesi için 120 sandalyeli parlamentonun toplanması gerekiyor.
GÖSTERİCİLER, CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI İŞGAL ETMİŞTİ
Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, 5 Ekim'de düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.
Milletvekillerinin bir araya geldiği salı akşamki toplantıda, seçim arifesinden sonra nerede olduğu bilinmeyen Başbakan Kubatbek Boronov'un imzalı istifa mektubu paylaşılmıştı.
Cezaevinden çıkarılan eski milletvekili Sadır Caparov, milletvekillerin kendisini geçiçi başbakanlık görevine getirdiğini savunmuş, başbakanlık binasına girmişti.
Seçim sonuçlarının iptali amacıyla 5 Ekim'de gösteri düzenleyen partiler ise Caparov'u tanımamış, geçici kabinede Ata Meken partisi adayı Tilek Toktogaziyev'in yer almasını talep etmişti. 
Başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren söz konusu taraflar iktidar kavgasına tutuşmuştu.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ülkede yaşanan siyasi krize ilişkin, "Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım." ifadesini kullanmıştı.

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