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Köpekbalıklarının nasıl dinlendiği keşfedildi

Bilim insanları, dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından köpekbalıklarının enerjisini toplamak için okyanus akıntılarında 'sörf' yaptığını keşfetti. Yapılan araştırma, hayvanların kendilerini akıntılara kaptırarak enerji tasarrufu yaptığını ortaya koydu

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:43
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Köpekbalıklarının nasıl dinlendiği keşfedildi

Köpekbalıkları her zaman yüzmek zorunda. Çünkü solungaçlarıyla oksijen alıp vermek için devamlı hareket etmesi gerekiyor. Yani pek çok hayvanın yaptığı gibi sabit bir dinlenme onlar için mümkün değil.

Ancak köpekbalıklarının tam olarak nasıl dinlendiği bugüne kadar gizemini koruyordu. Florida Uluslararası Üniversitesi'nde akademisyen olan Yannis Papastamatiou ve araştırma ekibi bu konudaki sır perdesini kaldırdı.

Uzmanlar Fransız Polinezyası'ndaki gri resif köpekbalıklarını (Carcharhinus amblyrhynchos) incelerken, Papastamatiou köpekbalıklarının bir kanalda akıntıya karşı yüzdüğünü fark etti. Ancak araştırmacı, hayvanların neredeyse hareketsiz olduğunu, yüzgeçlerini ve kuyruğunu çok az oynattığını kaydetti.

"Gün boyunca epey durgun ve rahatlar. Minimum eforla yüzüyorlar. Bu ilginç çünkü akım epey güçlü."

Bunun ardından Papastamatiou'nun dikkatini başka bir davranış çekti. Köpekbalıkları, taşıma bandına benzer bir sistem geliştirmişti. Yani bir köpekbalığı kanalın başlangıcına ulaştığında, akımın onu geri götürmesine izin veriyordu. Bunun ardından diğer hayvanlar da aynı davranışı sergiliyordu.

Haber Global'de yer alan habere göre araştırma ekibi, çalışmalarında köpekbalıklarına yerleştirilmiş izleme cihazlarını ve sualtı kameralarını kullandı. Akıntılarda yüzen köpekbalıklarının enerji harcamasını hesaplamak için biyomekanik model hazırlandı.

Yapılan hesaplamalar, akıntıda sörf yapan köpekbalıklarının diğerlerine göre en az yüzde 15 enerji tasarrufu yaptığını ortaya koydu.

Bilim insanları başka akımları tespit edip oradaki köpekbalıklarını inceledi ve bulgularını doğruladı.

Maksimum enerji tasarrufu için hayvanların bulundukları konumu değiştirdiği de görüldü. Zira yaratıklar akımın biraz daha zayıf olduğu yerlerde daha derine inerken, gelgit gibi akımın yüksek olduğu yerlerde yüzeye yakın yüzüyorlardı.

Araştırmacılar, köpekbalıklarının davranışlarını kuşlara benzetti. Zira bu kanatlı hayvanlar hava akımlarını kullanıyor ve havada kalırken minimum enerji harcıyor.

Çalışma hakemli bilim dergisi Journal of Animal Ecology'de yayınlandı.

Anahtar Kelimeler:
Köpekbalıkları
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