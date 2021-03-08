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Köpekler vakaları PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor

Belçika’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, özel olarak eğitilmiş koklayıcı köpekler, pozitif Covid-19 vakalarını laboratuvar sürüntü testlerindeN bir haftadan daha uzun süre önce tespit edebiliyor. Futbol kulübü KV Oostende'de, futbolculara köpeklerinin etkinliği konusunda bir test yapıldı. Köpeklere, futbolcuların koltuk altlarından alınan terli bezler koklatıldı. Çalışma, enfeksiyonun ilk gününden itibaren belirgin bir "corona kokusunun" mevcut olduğunu ortaya koydu.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:10
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Köpekler vakaları PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor

Flaman gazetesi De Standaard, köpeklerin yüzde 99,5 doğruluk oranına sahip olduğunu bildirdi. Bu oran, corona virüs testinin altın standardı olarak kabul edilen burundan alınan PCR laboratuuarı sürüntülerinin hassasiyetinden fazla.

Köpekler, Oostende kentinde  bulunan K9 Detection'daki uzmanlar tarafından eğitildi. K9 Detection CEO'su Johan Weckhuyzen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “PCR testi negatif çıkan, ancak bizde pozitif çıkan oyuncular vardı. Sekiz ya da dokuz gün sonra PCR testleri de pozitife döndü. Bizim sonucumuzu takip etselerdi, virüs bulaşmış oyuncu daha önce karantinaya alınırdı ve virüs, oyuncular grubunda daha fazla yayılmazdı" ifadelerini kullandı.

TRÜBÜNLER GİBİ KALABALIK ALANLARDA TOPLU TARAMA ARACI OLARAK KULLANILABİLİR

Diğer taraftan futbol kulübü, koklayıcı köpeklerin tamamen PCR testinin yerini almasının olası olmadığını, ancak taraftarların tribünlere geri dönmesini sağlamada,  toplu bir tarama test aracı olarak görev yapabileceğini belirtti.

Kulüp, "Birkaç bin kişinin tirübünlere girmesinden önce PCR testi yaptırması hem mali açıdan hem de uygulanabilirliği açısından çok zor” dedi.

Öte yandan, Belçika’daki çalışma, yakın zamanda Finlandiya’da yapılan farklı bir çalışmayla aynı bulgulara ulaştı.

PCR TRSTLERİ NEGATİF OLANLAR BİR HAFTA SONRA POZİTİF ÇIKTI

Finlandiya’da bir havaalanında yapılan araştırmada, köpeklerin görünüşte iyi olan insanları durdurdı. Köpekler tarafından durdurulan yolculara, virüsü taşıyıp taşımadıklarını görmek için çubukla test yapıldı ancak hepsi negatif çıktı. Birkaç  gün sonra ise negatif insanlar, araştırmacılara Covid-19 semptomları yaşadıklarını söylediler ve testleri pozitife döndü.

Helsinki Üniversitesi'nden baş araştırmacı Anna Hielm-Bjorkman, Fin araştırmasına katılan Miina, Kossi ve Valo adlı üç köpeğin virüsü tespit etmede yaklaşık yüzde 100 başarı oranına sahip olduğunu söyledi. The Times'a açıklama yapan Hielm-Bjorkman, "Aslında bir hafta içinde PCR pozitifleri olacak hastaları buluyorlar" dedi.

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