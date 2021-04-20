Küresel ısınma nedeniyle çok yakında hepimiz aynı kahveyi tüketeceğiz

Ancak, yükselen küresel sıcaklıklar, pek çok yaşamsal unsurda olduğu gibi kahvenin geleceğini de tehdit ediyor. Araştırmalar, 2050 yılına kadar yüksek kaliteli kahve için kullanılan arazinin yaklaşık yarısının verimsiz olacağını gösteriyor. Bilim insanları, bu yüzden daha sıcak koşullarda büyüyebilen "unutulmuş" bir kahve bitkisinin, içeceğin iklim değşikliği nedeniyle gelecekteki tek alternatifi olabileceğini açıkladı. Buna göre pek yakında hepimiz yüksek kaliteli Arabica gibi tadı olan, ancak daha sıcak koşullarda yetişen yabani bir kahve türü olan "Coffea stenophylla"yı yudumlayacağız.

KAHVENİN GELECEĞİNİ KURTARABİLİR

Sıcaklıklar yükseldikçe, iyi kahvenin yetiştirilmesi giderek zorlaşıyor. Bilim insanları 2050 yılına kadar dünyada kaliteli kahve için kullanılan arazilerin yaklaşık yarısının verimsiz olacağını söyledi.

Ancak, Fransız araştırma enstitüsü Cirad, Greenwich Üniversitesi ve Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri’nden uzmanlar kahveninin geleceğini kurtarabilecek bir türü keşfettiklerini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere’deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri kahve araştırma müdürü Dr. Dr Aaron Davis, "Çok fazla yabani kahveyi tatmış biri olarak söyleyebilirim ki, beklentilerimiz oldukça düşüktü. Ancak, Coffea stenophylla’nın harika tadı olduğunu keşfetmemizle şaşkına döndük. Ayrıca Arabica kahvesinden çok daha sıcak koşullar altında yetiştirilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Coffea stenophylla, yakın zamana kadar Fildişi Sahili dışında neslinin bir asır önce tükendiği düşünülen yabani bir kahve türü. Ancak, yakın zamanda Sierra Leone'de yeniden keşfedildi.

ARADAKİ FARKI KATILIMCILARIN ÇOĞU ANLAYAMADI

Nature Plants dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Sierra Leone ve Fildişi Sahili'nden gelen numuleri öğüterek, bir grup kahve uzmanına sundu. Bilim insanlarının bildirdiğine göre, kahve tadımcılarının yüzde 80’ininden fazlası, Stenophylla ve Arabica arasındaki farkı kör tadımlarda söyleyemedi.

5 İLE 7 YIL İÇİNDE YAYGIN HALE GELMESİ BEKLENİYOR

Diğer taraftan araştırmacılar, her iki kahvenin de yetiştirilmesi için gerekli olan iklim koşullarını modellediler.Sonuçlar Stenophylla’nın potansiyel olarak Arabica'dan en az 6 santigrat daha yüksek sıcaklıklara tahammül edebileceğini gösterdi.

Ayrıca, çalışmada yabani kahvenin yüksek kaliteli kahvenin geleceğini koruma potansiyelini değerlendirmeye başlamak için bu yıl Sierra Leone’de fideler ekileceği aktarıldı..

Dr. Davis, Stenophylla'nın bir gün büyük ölçekte Sierra Leone'de yeniden yetiştirileceğini umduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde kahve dükkanlarında olmayacak, ancak beş ila yedi yıl içinde pazara yüksek değerli bir kahve olarak girdiğini göreceğiz ve yaygın hale gelecek " dedi.

ARABİCA KAHVESİ NEDİR?

Üstün bir tada sahip olduğu kabul edilen Arabica, dağlarda yetiştiriliriyor ve dünya kahve üretimininin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Ancak, Arabica'nın iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı oldukça sınırlı. Bununla birlikte, çiftçiler hali hazırda yüksek sıcaklıkların ve düşük veya düzensiz yağışların etkilerini yaşıyor.

Öte yandan, kahve üretimine yönelik diğer tehditler arasında fiyat dalgalanmaları, tarım ilaçları ve hastalıklar yer alıyor.

YABANİ KAHVELER NERELERDE YETİŞİYOR?

Yabani kahvenin büyük çoğunluğu Afrika'nın ücra ormanlarında ve Madagaskar adasında yetişiyor. Afrika'nın dışında ise yabani kahve Hindistan, Sri Lanka ve Avustralya'nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere diğer tropikal iklimlerde yetiştiriliyor.

ŞU ANDA HANGİ KAHVELERİ İÇİYORUZ?

Ne tür kahve içiyoruz?

Ormanlarda 100'den fazla kahve ağacı türü doğal olarak yetişiyor, ancak içmek için sadece bir avuç dolusu kullanılıyor. Küresel kahve endüstrisine iki ana kahve ürünü hakim: Arabica (Coffea arabica) ve Robusta (Coffea canephora). Üçüncü bir tür olan Liberica (Coffea liberica) da dünya çapında yetiştiriliyor, ancak nadiren içmek için kullanılıyor.