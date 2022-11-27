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Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 178'e çıktı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 178'e yükseldi.

27 Kasım 2022 Pazar 09:34
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Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 178'e çıktı



Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 1 Ocak- 20 Kasım arasında 8 binden fazla şüpheli Lassa ateşi vakası görüldüğü ve yapılan testlerde bunlardan 989'unun pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede, bu süre zarfında salgın nedeniyle 178 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada salgının, ülkenin 26 eyaletine bağlı 107 bölgede görüldüğü ve en fazla Ondo, Edo ve Bauchi eyaletinde etkili olduğu kaydedildi.

NCDC, ülkede 1 Ocak-4 Ekim arasında Lassa ateşi salgınından yaşamını yitirenlerin sayısını 172 olarak açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

- Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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