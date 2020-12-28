Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Mutasyona uğrayan virüs Finlandiya ve Norveç’te de görüldü

Finlandiya ve Norveç’te yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı türüne rastlandı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:44
416 Okunma
Mutasyona uğrayan virüs Finlandiya ve Norveç’te de görüldü

Finlandiyalı sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Kymenlaakso bölgesinde bir kişide mutasyona uğrayan COVID-19 türü tespit edildi.

Virüs tespit edilen Fin vatandaşın, Noel tatili için yakın zaman içinde İngiltere’den döndüğü kaydedildi.

Yetkililer, 7 Aralık’tan bu yana İngiltere’den ülkeye giriş yapan kişileri koronavirüs testi yaptırmaya çağırdı.

Norveç'te 2 kişide görüldü

Norveçli yetkililer de ülkede iki kişide mutasyona uğrayan COVID-19 türüne rastlandığını açıkladı.

The Local gazetesinin haberine göre, İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs türü, başkent Oslo ve ülkenin batısında yer alan Kinn kasabasında görüldü.

Oslo Sağlık Servisi Sözcüsü Kjartan Sverdrup, bir kişide mutasyona uğrayan COVID-19 türü olduğunu doğrulayarak, "Vakanın görüldüğü kişinin yakın temasta olduğu kişiler kontrollü şekilde takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 341 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 341 bini geçti
Almanya’da COVID-19 kaynaklı ölümler 30 bini geçti
Almanya’da COVID-19 kaynaklı ölümler 30 bini geçti
İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak
İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim