Mutasyona uğrayan virüs Finlandiya ve Norveç’te de görüldü

Finlandiyalı sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Kymenlaakso bölgesinde bir kişide mutasyona uğrayan COVID-19 türü tespit edildi.

Virüs tespit edilen Fin vatandaşın, Noel tatili için yakın zaman içinde İngiltere’den döndüğü kaydedildi.

Yetkililer, 7 Aralık’tan bu yana İngiltere’den ülkeye giriş yapan kişileri koronavirüs testi yaptırmaya çağırdı.

Norveç'te 2 kişide görüldü

Norveçli yetkililer de ülkede iki kişide mutasyona uğrayan COVID-19 türüne rastlandığını açıkladı.

The Local gazetesinin haberine göre, İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs türü, başkent Oslo ve ülkenin batısında yer alan Kinn kasabasında görüldü.

Oslo Sağlık Servisi Sözcüsü Kjartan Sverdrup, bir kişide mutasyona uğrayan COVID-19 türü olduğunu doğrulayarak, "Vakanın görüldüğü kişinin yakın temasta olduğu kişiler kontrollü şekilde takip ediliyor" ifadelerini kullandı.