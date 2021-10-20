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NASA'dan açıklama...

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), devasa bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda gerçekleşme ihitmali olan senaryoları ele aldı ve acil durum planlarını masaya yatırdı. Bilim insanları, gök cisminin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi. Peki şehirleri yok ederek kitlesel bir yıkıma yol açma ihtimali bulunan dev bir asteroid nasıl durdurulacak? Bilim insanları yanıtladı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 09:48
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NASA'dan açıklama...
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NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki Yakın Dünya Nesne Çalışmaları Merkezi, iki yılda bir, asteroit çarpmasının Dünya’daki olası etkileri üzerine üzerinde bir simülasyon programı yürütüyor. Bu yılın senaryosunda, 2021 PDC olarak adlandırılan 100 metre uzunluğunda kurgusal bir asteroit ele alındı. 

Çalışma kapsamında, asteroidin gezegenimize çapmasından 6 ay öncesine kadar tespit edilemediği ve uzay aracı yollamak gibi onu durdurabilecek çabalar için zamanın kalmadığı varsayıldı. 

NÜKLEER BOMBA ÖNERİSİ

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma ise asteroitin yüzeyinin yakınında patlayan megatonluk bir nükleer bombanın, Dünya'ya doğru giden binlerce büyük parça bırakmadan onu yok edebileceğini gösterdi.

Acta Astronautica adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın başyazarı Patrick Kinii  "Eğer çarpmadan en az bir ay öncesine kadar sağlam bir nükleer parçalama tekniği kullanırsak, parçalanan  kütlenin yüzde 99 veya daha fazlasının Dünya'ya çarpmasını önleyebiliriz" dedi.

John Hopkins Üniversite araştırmacılarının çalışması NASA’daki bilim insanları tarafından yapılan simülasyonda incelendi ve sonucun başarılı olduğu görüldü.

DAHA ÖNCE ŞEHİRLERİ YOK EDECEĞİNİ İNANILIYORDU

Diğer taraftan gök bilimcileri, önceden, büyük bir asteroidin parçalansa bile, bazı parçaların şehirleri yok edeceğini ve kitlesel bir yıkıma neden olacağına inanıyordu. Mayıs ayında NASA tarafından finanse edilen simüle edilmiş çalışmalar, Dünya'ya çarpmadan altı ay önce bile dev nir gök taşına nükleer bomba fırlatmanın onu etkisiz hale getiremeyeceğini göstermişti.

Bununla birlikte, Johns Hopkins araştırmacıları, nükleer patlamadan kaynaklanan parçacıklara daha yakından bakarak bu bulguya itiraz etti. Ekip, yok edilmiş bir asteroitten gelen parçaların gerçek yolunu anlamak için ortaya çıkan yörüngelerini simüle etti ve onları megatonluk bir nükleer bombanın patlamasından Güneş etrafındaki yörüngelerine kadar takip etti.

Çalışma kapsamında, 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'yı yok eden Little Boy'dan 50 kat daha güçlü olan bir nükleer bomba, Dünya’ya yönelen 100 metre uzunluğundaki bir asteroide doğru ateşlendi.

İYİ BİR SON DAKİKA SEÇENEĞİ

Araştırmacılar, nükleer silahı  beş farklı mesafede test etti ve her durumda işe yaradığını keşfetti. Çalışmanın yazarları, bu nedenle nükleer silahın asteroitlere kaşı iyi bir son dakika seçeneği olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Nasa
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