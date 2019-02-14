NASA: Dünya genelinde yeşil alan son 20 yılda yüzde 5 arttı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı görselin altına "Bitkiseverlere güzel haber. Dünya 20 yıl önceye göre daha yeşil bir yer. NASAEarth uydularından elde edilen veriler ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan'daki beşeri faaliyetlerin gezegeni yeşillendirdiğini gösteriyor." notu yazıldı.
20 yıl boyunca Dünya çapında her gün aynı bölgelerin 4 fotoğrafını çekerek ortaya çıkarılan NASA verileri, Dünya genelindeki yeşil alanın son 20 yılda yüzde 5 arttığını ve Amazon Ormanları büyüklüğünde yeni yeşil bölgenin oluşturulduğunu gösteriyor.
Dünya genelinde yeşil alan artış oranı yüzde 2.3 oldu.