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NASA: Dünya genelinde yeşil alan son 20 yılda yüzde 5 arttı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dünya'nın 90'lı yıllara nazaran günümüzde çok daha yeşil bir gezegen haline geldiğini duyurdu.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:22
NASA: Dünya genelinde yeşil alan son 20 yılda yüzde 5 arttı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı görselin altına "Bitkiseverlere güzel haberDünya 20 yıl önceye göre daha yeşil bir yer. NASAEarth uydularından elde edilen veriler ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan'daki beşeri faaliyetlerin gezegeni yeşillendirdiğini gösteriyor." notu yazıldı.

20 yıl boyunca Dünya çapında her gün aynı bölgelerin 4 fotoğrafını çekerek ortaya çıkarılan NASA verileri, Dünya genelindeki yeşil alanın son 20 yılda yüzde 5 arttığını ve Amazon Ormanları büyüklüğünde yeni yeşil bölgenin oluşturulduğunu gösteriyor.

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Çin yeşil alanda yüzde 10'luk artışla listenin birinci sırasına yerleşti. Çin'i yüzde 6.5 artışla Hindistan, yüzde 4.5 artışla Avrupa Birliği, yüzde 4 artışla Kanada ve Rusya, yüzde 3.7'yle Avustralya, yüzde 3'le ABD, Yüzde 2.4'le Meksika, yüzde 1'le Arjantin, Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve yüzde 0.5'le Endonezya izledi.

Dünya genelinde yeşil alan artış oranı yüzde 2.3 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
NasaDünyaYeşil AlanHaber
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