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NASA duyurdu: Dünyaya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor

NASA önümüzdeki hafta ‘potansiyel tehlikeli‘ olarak sınıflandırdığı asteroidin dünyanın yakınından geçeceğini duyurdu.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:59
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NASA duyurdu: Dünyaya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor

Mermiden 20 kat daha hızlı hareket eden asteroidin Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nden büyük olabileceği tahmin ediliyor.

NASA asteroidlerin sınıflandırmasını büyüklüğüne ve dünyaya olan uzaklığına göre yapıyor.

2021 KT1 adı verilen asteroid 1 Haziran’da gezegenimizin yakınından geçecek. ‘Yakın‘ göreceli bir kavram. Söz konusu uzay olunca ‘yakın‘ olarak bahsedilen mesafe 7 milyon 240 kilometre oluyor.

Bu kabaca dünya ve ay arasındaki uzaklığın 19 katı olsa da NASA ‘yakın geçişler‘ verilerinde söz konusu asteroide yer verdi.

149-205 metre arasında çapı olduğu tahmin edilen 2021 KT1, dünyanın yanından saatte 64 bin kilometre hızla geçecek

Son Güncelleme: 29.05.2021 19:00
Anahtar Kelimeler:
NasaAsteroid Dünya
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