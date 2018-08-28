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Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık anlaşma tamamlandı

İsviçreli gıda şirketi Nestle, Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarının tamamlandığını duyurdu. 

28 Ağustos 2018 Salı 16:45
Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık anlaşma tamamlandı

Nestle’den yapılan açıklamada, şirketin, söz konusu anlaşmayla Starbucks markalı kahve ürünlerini satma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinden olan Nestle, anlaşma kapsamında, Starbucks ürünlerini küresel dağıtım ağına dahil edecek. 500 Starbucks çalışanı da Nestle’ye geçecek. 

Nestle, anlaşma ile Starbucks markasının güçlü olduğu Kuzey Amerika’da satışlarını artırmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
NestleStarbucksAnlaşmaDünyaHaber
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