'New York'ta bana çok kötü davrandılar' diyen Trump, Florida'ya taşınıyor

New York doğumlu olan Cumhuriyet Partili Trump, New York'taki Trump Tower'da yaşamasına rağmen zamanının çoğunu Palm Beach'teki evinde geçiriyordu.

Vali ve Belediye Başkanı 'kararı memnunlukla karşıladı'

New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kararı memnunlukla karşıladıklarını açıkladı.

De Blasio, Twitter mesajında "Hiç durma, ne bekliyorsun" derken Cuomo Trump'ın milyonlarca dolar vergi ödediği iddiasına gönderme yaparak "Hepsi senin olsun, Florida" diye yazdı.

Trump, ısrarlı çağrılara rağmen şimdiye kadar kaç para vergi ödediğini açıklamadı.

Florida'da yerleşeceği Mar-a-Lago malikanesini 1985'te satın alan Trump, sürekli Florida'dan Washington'a seyahat ediyor.

Trump gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday. Donald Trump, dün, beş yıl daha Beyaz Saray'da kalmayı umut ettiğini söyledi.

Trump taşınma kararıyla ilgili Twitter mesajında "New York'u hep seveceğim. Ama maalesef milyonlarca dolar vergi ödememe rağmen belediye ve eyaletin siyasi liderleri bana çok kötü davrandılar. Çok az kişi böyle bir muamele görmüştür" dedi.

New York Times gazetesine göre Trump ve eşi Melania Trump Eylül'de Florid makamlarına ikamet başvurusunda bulundu.