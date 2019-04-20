Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Nijerya'da etnik çatışma: 22 ölü, 10 yaralı

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:13
Nijerya'da etnik çatışma: 22 ölü, 10 yaralı
banner44

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Tiv ve Jukun etnik grupları arasında çıkan çatışmada 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Wukari Bölge Yetkilisi Adi Daniel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Taraba eyaletinin Wukari bölgesinde iki grup arasında çıkan çatışmada 22 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Çok sayıda ev kundaklandı." dedi.

banner41
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Daniel, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan, Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Misal, olayı doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Bölgede zaman zaman iki grup arasında şiddet olayları yaşanıyor. Son olarak 3 hafta önce yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yerinden edilmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
NijeryaçatışmaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna’da yarın halk ikinci kez sandık başına gidiyor
Ukrayna’da yarın halk ikinci kez sandık başına gidiyor
Bulgaristan'da uçak düştü: 2 ölü
Bulgaristan'da uçak düştü: 2 ölü
Londra'daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 682 oldu
Londra'daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 682 oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim