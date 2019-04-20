Nijerya'da etnik çatışma: 22 ölü, 10 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Tiv ve Jukun etnik grupları arasında çıkan çatışmada 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Wukari Bölge Yetkilisi Adi Daniel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Taraba eyaletinin Wukari bölgesinde iki grup arasında çıkan çatışmada 22 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Çok sayıda ev kundaklandı." dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Daniel, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan, Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Misal, olayı doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Bölgede zaman zaman iki grup arasında şiddet olayları yaşanıyor. Son olarak 3 hafta önce yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yerinden edilmişti.