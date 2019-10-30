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Nijerya’da Hapishane’den 228 mahkum firar etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kogi eyaletinde 228 mahkumun firar ettiği bildirildi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 12:00
Nijerya’da Hapishane’den 228 mahkum firar etti

Nijerya’da Kogi Eyaleti Güvenlik Danışmanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Jerry Omodara, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Kotonkarfe bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 500’e yakın hükümlünün bulunduğu bir hapishanenin duvarının zarar gördüğünü söyledi.

Olay sonrası 228 mahkumun hapishanedeki bazı güvenlik güçlerini de yaralayarak firar ettiğini belirten Omodara, bazılarının bölge sakinlerince yakalanıp polise teslim edildiğini kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, firari mahkumları arama çalışmaları ise sürüyor.

BRT/INT

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