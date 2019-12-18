Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını papalık sırrı olmaktan çıkardı.

Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığı bildirildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:12
Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını papalık sırrı olmaktan çıkardı.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, çocuk pornografisi suçunda yaş sınırını 14'ten 18'e çıkardı.

Papa, çocukların pornografik görüntülerini bulundurma ve dağıtmanın, "en büyük suçlar" (delicta graviora) kapsamına alınmasına karar verdi.

Papa Franciscus'un kararıyla Vatikan Adalet Sarayı ile Piskoposluk arşivlerinde tutulan, cinsel istismara dair rapor, ifade ve belgeler de "papalık sırrı" kapsamından çıkarılarak ilgili olduğu ülkelerde yargı makamlarına teslim edilebilecek.

Bu vakalar, "papalık sırrı" kapsamında Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'in imzasıyla rafa kaldırılıyordu.

- KATOLİK KİLİSESİ ÇOCUK İSTİSMARINDA SINIFTA KALDI

Katolik Kilisesinin itibarı dünyanın birçok yerinde papazların karıştığı çocuk istismarı suçlamaları karşısındaki tutumu yüzünden sarsılmıştı.

Papa Franciscus, geçen yıl Vatikan'da rahipler aleyhinde devam eden 2 bin cinsel taciz davası olduğunu ve sürecin ağır işlediğini söylemişti.

Katolik dünyasında, Şili'den Avustralya'ya kadar on binlerce çocuk istismarı vakasının yaşandığı ortaya çıkmış, Vatikan ise işlenen suçlardan "utanç ve üzüntü" duyulduğunu belirtmişti.

Din adamlarının cinsel istismar skandallarına karşı Papa Franciscus başkanlığında dünyanın dört bir yanından gelen piskoposlar ve uzmanlar şubatta Vatikan'da toplantı yapmıştı.

Katolik Kilisesini protesto etmek için Roma'ya gelen cinsel istismar mağdurları, Kiliseyi bu kanayan yaraya somut ve etkili çözüm bulamamakla eleştirmişti.

Anahtar Kelimeler:
FranciscusCinsel İstismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Plastik saklama kaplarındaki büyük tehlike
Plastik saklama kaplarındaki büyük tehlike
Akıllara durgunluk veren olay: Dev vaşak evin arka bahçesinde çocuğa saldırdı
Akıllara durgunluk veren olay: Dev vaşak evin arka bahçesinde çocuğa saldırdı
Sakızdaki diş izleriyle, 5 bin 700 yıl önce yaşamış olan kadının genetik şifresi çözüldü
Sakızdaki diş izleriyle, 5 bin 700 yıl önce yaşamış olan kadının genetik şifresi çözüldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim