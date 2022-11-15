Polonya'ya füze düştü! Peş peşe açıklamalar...

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

ACİL TOPLANTI

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadelerini kullandı. Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir kasabaya iki Rus füzesinin düştüğü yönündeki iddialar ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow adlı yerleşim birimine ‘Rus’ füzelerinin düştüğü yönündeki iddiaları, durumu tırmandırma amacıyla yapılan kasıtlı provokasyondur. Ukrayna-Polonya sınırına yakın Rus silahlarından herhangi bir saldırı olmadı. Polonya medyasının, Przewodow yerleşimindeki olay yerinden yayınladıkları füze parçalarının Rus silahlarına hiçbir dahli yok" denildi.

NATO: POLONYA İLE YAKIN KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ

NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD istihbaratından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, Rusya’nın gün içerisinde Ukrayna’ya fırlattığı füzelerden bazılarının Polonya topraklarına düştüğünü ve olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Polonya’nın doğusunda, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde patlama olduğu bildirilmişti ancak Polonyalı kaynaklar patlamanın nedenine ilişkin net bir açıklamada bulunmamıştı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise “İki Rus füzesinin Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir yere düştüğünü iddia eden haberlerden haberdarız. Şu anda bu haberleri teyit edecek bilgi elimizde yok ve bunları inceliyoruz. Elimizde güncel bilgi olduğunda bunları paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD ASKERİ BİR ADIM ATACAK MI?

ABD’nin NATO’nun her karışını koruyacağına ilişkin Amerikan makamlarından yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda Washington’un askeri bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise Ryder, “Bu konuyu inceliyoruz. Şu anda bunları teyit edecek bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla spekülasyon yapmak veya ihtimallere girmek istemem. Beşinci Madde ve güvenlik taahhütlerimize gelince, NATO’nun her karış toprağını savunacağımız konusunda açık olduk.” dedi.

BEYAZ SARAY: POLONYA HÜKÜMETİ İLE ÇALIŞIYORUZ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti. Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'TEHLİKELİ BİR ADIM'

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü. Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek." ifadelerini kullandı.

ESTONYA: DURUM ÇOK CİDDİ

Estonya resmi haber ajansı ERR'ye konuşan Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Polonya'dan açıklama beklediklerini ifade etti. Pevkur, konu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Maalesef şu anda çok az bilgi var ancak durum kesinlikle çok ciddi. Eğer Polonya topraklarına, NATO topraklarına Ruslar tarafından Ukrayna'ya gönderilen bir füze düştüyse Polonya'daki durum çok ciddi." ifadelerini kullandı.

Estonya ile Polonya'nın durumla ilgili yakın temas halinde olduğunu ifade eden Pevkur, "Elbette Polonya Başbakanı Ulusal Güvenlik Komitesi'ni boşuna toplamaz. Bunun kesinlikle çok ciddi nedenleri var ancak daha fazla bilgiye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Pevkur, bir NATO ülkesinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi de anımsatarak, bunun da bir seçenek olduğunu belirtti.

NORVEÇ, POLONYA'YA FÜZE DÜŞMESİNİ 'ÇOK CİDDİ OLAY' OLARAK GÖRÜYOR

Norveç kamu yayın kuruluşu NRK'daki habere göre Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Polonya'ya füze düşmesini not ettiklerini belirtti. "Bu çok ciddi bir olay ancak olayın henüz birçok boyutu net değil." diyen Huitfeld, Polonya makamlarından konuyla ilgili daha fazla açıklama beklediklerini kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki köye füze düşmesinden kısa süre önce de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapılara saldırdığını, bunu kınadıklarını bildirmişti.

LİTVANYA DEVLET BAŞKANI: 'NATO TOPRAKLARININ HER BİR KARIŞI SAVUNULMALIDIR'

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonyalı yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ifade etti. Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğuna dikkati çeken Nauseda paylaşımında "Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO bölgesinin her santimi savunulmalı." ifadelerine yer verdi.

ÇEKYA BAŞBAKANI, RUSYA'YI İŞARET ETTİ

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Rus ordusunun Ukrayna'ya yaptığı "büyük" füze saldırılarını kınadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı yok etmek istediğini açıkça gösterdiğini öne süren Fiala, "Polonya'ya düşen füzenin Rusya'dan geldiğinin doğrulanması durumunda bu, Rusya tarafından olayların açıkça tırmandırılması anlamına gelecektir. AB ve NATO müttefikimiz Polonya'nın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

DANİMARKA, POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE NEDENİYLE ENDİŞELİ

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Polonya'dan çok endişe verici bilgiler geldiğini" ifade etti. Polonya halkının yanında olduklarını bildiren Kofod, Polonyalı yetkililer ve NATO ile yakın temas içinde olduklarını vurguladı.

Kofod, "Ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Müttefiklerimizle bunu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BELÇİKA BAŞBAKANI'NDAN KINAMA

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Polonya'daki olayı" kınadıklarını bildirdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan De Croo, Polonya halkına taziye dileklerini ileterek, "Hepimiz, bizi korumak için her zamankinden daha fazla birlik içinde ve donanımlı olan NATO ailesinin parçasıyız." değerlendirmesini yaptı.

UKRAYNA'DA 7 MİLYON HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Ukrayna’nın enerji altyapısı ağır hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus saldırılarının ardından yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Kesintilerin başkent Kiev, Vinnytsya, Volyn, Donetsk, Dnipropetrovsk, Jitomir, Kirovohrad, Lviv, Poltava, Rivne, Sumi, Ternopil, Harkov, Khmelnytskyy, Cherkasy, Çernivtsi ve Çernihiv bölgelerinde yaşandığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, saldırılar sonucunda yaklaşık 15 enerji tesisinin zarar gördüğünü belirterek, "Mühendislerimiz gücü mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için her şeyi yapıyor" dedi.

MOLDOVA'DA DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrei Spinu yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Moldova'da "büyük elektrik kesintileri" yaşadığını bildirerek, Rus saldırısında Moldova'ya elektrik taşıyan elektrik hatlarından birinin bağlantısının kesildiğini aktardı. Hattın zarar görmediğini ancak güvenlik önlemi olarak otomatik olarak kesildiğini ifade eden Spinu, yetkililerin bağlantıyı yeniden sağlamak için çalıştıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının Moldova'yı “doğrudan etkilediğini” söyleyen Spinu, ülkesinde elektrik kesintisi riskinin yüksek olmaya devam ettiğini ifade ederek, "Ukrayna elektrik santrallerine herhangi bir Rus bombalaması bugünkü durumun tekrarlanmasına yol açabilir" dedi. Spinu, ayrıca halka elektrik tasarrufu yapması çağrısında bulundu. (AA/İHA)