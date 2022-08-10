‘Profesyonel uyuyan’ arıyorlar

Bir rüya kariyeri, kelimenin tam anlamıyla işte uyuyarak para kazanmak isteyenleri bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde faaliyet gösteren bir yatak firması profesyonel uyuyanlarını arıyor. Son başvuru tarihi 11 Ağustos olarak belirlenirken şirket, iş başvurularını ise TikTok üzerinden uyku videolarıyla alıyor. İş ilanında kişilerin New York’ta yaşamasının tercih edildiği belirtilirken yurt dışı başvurularına da açık olduğunu belirtti. Şirket iş ilanında “Mağazalarımızda veya dünyadaki beklenmedik herhangi bir yerde uyumaya istekli misiniz?” notunu ekledi.

PİJAMA İŞ KIYAFETİ OLACAK

Yatak şirketinin başarılı bir aday için belirlediği kriterler arasında olağanüstü bir uyku yeteneği, mümkün olduğunca uyuma isteği ve herhangi bir şeyle uyuyabilme becerisi sayıldı. Pijamanın resmi iş kıyafeti olduğu ilana başvurmak için adayların 18 yaşından büyük olması gerekiyor.