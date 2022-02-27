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Putin, Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

27 Şubat 2022 Pazar 15:58
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Putin, Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi!
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer caydırıcı güçlerine, Batı ile yaşanan gerilimler nedeniyle yüksek alarma geçime talimatı verdi.

EKONOMİK YAPTIRIMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Putin, üst düzey yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, önde gelen NATO güçlerinin batı ülkeleri ile birlikte kendisin de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı sert mali yaptırımlar uygulayan "saldırgan açıklamalar" yaptığını öne sürdü.

PUTİN'DEN NÜKLEER GÜÇ EMRİ

Rus savunma bakanı ve genelkurmay başkanına talimat veren Putin, nükleer caydırıcı kuvvetleri "özel bir muharebe görevi rejimine" geçirmelerini emretti. Rus lider, ayrıca bu hafta Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale eden tüm ülkeleri sert bir şekilde misilleme yapmakla tehdit etti.

Putin, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, şunları kaydetti;

"Gördüğünüz gibi, batılı ülkeler ekonomik açıdan ülkemize karşı sadece dostane olmayan yasadışı yaptırımları almakla kalmıyor; aynı zamanda önde gelen NATO üyelerinin üst düzey yetkilileri ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum"

Son Güncelleme: 27.02.2022 17:08
Anahtar Kelimeler:
PutinRusyaUkrayna
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