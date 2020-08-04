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Russia Today duyurdu: “Rus kadınları kocalarını en çok Türkiye’de aldatıyor”

Araştırmacılar Türkiye'den çok Kırım'a şaşırdı

04 Ağustos 2020 Salı 11:39
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Russia Today duyurdu: “Rus kadınları kocalarını en çok Türkiye’de aldatıyor”

Yurtdışına yönelik yayın yapan televizyon kanalı, Rusya’yla Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlamasının ardından dikkat çekici bir haber yayımladı.

Rus devletinin kontrolündeki Russia Today’in (RT) internet sitesinde yer alan araştırmaya göre, Rus kadınları eşlerini en çok Türkiye’de aldatıyor.

‘Know Yourself’ (Kendini Bil) ismindeki psikolojik eğitim sitesinden uzmanlar, kadınların kullandığı internet topluluklarını, telegram konuşmalarını ve popüler forumları inceledi.

Psikologlar, Rus kadınlarının kocalarını en çok aldattığı 16 tatil mekanını şöyle açıkladı:

Türkiye, Kırım, Soçi, Tayland, Bali, Goa, Karayipler, Maldivler, Yunanistan, Karadağ, İspanya, Fransa, İtalya, Küba, Latin Amerika, Azak sahili.

Türkiye’ye değil Kırım’a şaşırdıklarını ifade eden araştırmacılar, burasının “sakin aile tatili mekanı” olarak görüldüğünü bildirdi.

Ancak Rus edebiyatının sadakatsizlikle ilgili en önemli eserlerinden olan Anton Çehov’un Köpeğiyle Dolaşan Kadın öyküsü de Kırım’da geçiyordu.

Türkiye’yle Rusya arasındaki uçuşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

Rusya'dan Türkiye'ye, yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen tarifeli uçak seferlerine dün yeniden Ankara ve İstanbul üzerinden başlanmıştı.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.


Independent Türkçe, RT, AA

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