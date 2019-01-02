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Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 16'ya çıktı

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 16'ya ulaştı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:30
Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 16'ya çıktı

Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık'ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enkaz altından 16 kişinin cesedi çıkarıldı.

Enkaz altında olduğu tahmin edilen yaklaşık 30 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Magnitogorsk şehrindeki binada yerel saatle 06.00 civarında meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazından 8 kişinin cesedine ulaşılmış, bir bebek ise olaydan yaklaşık 35 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmıştı.

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RusyaGaz Patlamasıölü SayısıHaber
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