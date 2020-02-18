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Rusya'dan Corona virüs önlemi

Çin vatandaşlarının ülkeye girişleri yasaklanıyor

18 Şubat 2020 Salı 22:55
Rusya'dan Corona virüs önlemi
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Reuters'ın haberine göre, Rusya, Corona virüs tehdidi nedeniyle 20 Şubat itibarıyla Çin vatandaşlarının ülkeye girişlerini yasaklayacak.

Rusya'daki Corona virüsü vakalarını inceleyen ekiple toplantı yapan Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 20 Şubat'tan itibaren çalışma, eğitim ve turizm amaçlı Rusya'ya gelen Çin uyruklu kişilerin ülkeye giremeyeceklerini açıkladı.

"8-10 AY İÇERİSİNDE AŞI GELİŞTİRİLEBİLİR"

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, tüm dünyada 497 kişinin ölümüne yola açan corona virüsüne karşı 8-10 ay içerisinde aşı geliştirilebileceğini açıklamıştı.

Murashko, "Bugünün imkanları dahilinde aşı geliştirmek kısa bir süre içinde mümkün değil. Bir aşının geliştirilmesi 8-10 ayı bulabilir. Bu konuda klinik deneylerin yapılmadığı ilk aşamadayız" dedi.

ALMAN UÇAĞINA İNİŞ İZNİ VERMEDİ

Rusya, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen ve Alman vatandaşlarını taşıyan Alman ordusuna ait uçağa, yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Moskova Havalimanı'na iniş izni vermemişti.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Sağlık BakanıRusyaCorona VirüsÇin
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