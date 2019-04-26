Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Sudan’da on binler sivil yönetim için meydanlara indi

Muhalif grupların "milyonluk gösteri" çağrısına uyan binlerce Sudanlı, sivil yönetim talebiyle başkentte ordunun ana karargahı önündeki alanı doldurdu.

26 Nisan 2019 Cuma 10:00
Sudan’da on binler sivil yönetim için meydanlara indi
banner44

Başkent Hartum’un caddelerinde bugün hakimler, gazeteciler, doktorlar, mühendisler, öğrenciler ve sporcular gibi farklı meslek grupları ile çevre illerden gelen binlerce kişinin gösteri alanına yürüşü nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sonlandıran, ardından sivil yönetim talebine dönüşen gösterilere Şendi, Medeni, Rufaa, El Menakıl, Kusti gibi ülkenin farklı bölgelerindeki kentlerden yoğun katılım oldu.

Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetimi sivillere devretmesini, eski rejimin sembol isimleri ve istihbarat teşkilatı başta olmak üzere tüm kurumların tasfiyesini isteyen binlerce eylemcinin gösterileri 20. gününü geride bıraktı.

Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, hafta başında yönetimi sivillere teslim etmesi için askeri konseye baskı amacıyla, halka perşembe günü "milyonluk gösteri" çağrısı yapmıştı.

“Yaşananlar sadece bir devrim değil, yeni Sudan’ın doğuşu”

Sudan Meslek Odalarından (SPA) yapılan açıklamaya göre, başkentin yanı sıra Faşir, Kadarif gibi kentlerde de binlerce gösterici protesto eylemi ve yürüyüşler düzenledi.

Açıklamada, “Başkentteki ordu karargahı önünde yaşananlar ve çeşitli kentlerdeki protesto eylemleri sadece bir devrim değil, hayalini kurduğumuz yeni Sudan’ın doğuşu. İdrakimiz, tecrübemiz ve kazanımlarımıza sahip çıkma arzumuzla bizler devrimin efendileri ve bekçileriyiz." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da ne olmuştu?

banner41
Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösteriler, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüştü.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle düzenlenen gösterilerin en büyüğü, 6 Nisan'da başkent Hartum'da ordunun ana karargahı çevresinde yapıldı.

Gösteri, aynı zamanda ülkede 1985'te kansız bir darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Cafer Muhammed en-Numeyri'nin devrilişinin yıl dönümüne denk geldi. Göstericiler, orduya ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulundu. Protestolar sonraki günlerde de devam etti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da ordunun yönetime el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurdu.

Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıkladı.

Askeri konsey, muhalif gruplarla diyaloğa her zaman hazır olduğunu açıklarken, muhaliflerle asker arasında geçiş sürecindeki yönetim şekli ve isimler konusundaki anlaşmazlık sürüyor.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile gösterilerin organizatörü SPA, yönetimin sivillere devri, eski rejimin sembol isimleri ve istihbarat teşkilatı başta olmak üzere tüm kurumların tasfiyesi gibi talepler karşılanana dek ülke genelindeki gösterileri sürdüreceklerini belirtiyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SudanSivilYönetimMeydanHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sri Lanka terör saldırılarında ölenlerin sayısını 359'dan 253'e düşürdü
Sri Lanka terör saldırılarında ölenlerin sayısını 359'dan 253'e düşürdü
Macron’dan 'Siyasal İslam' açıklaması
Macron’dan 'Siyasal İslam' açıklaması
ABD'den Çin ve Rusya ile silahlanma kontrol anlaşması hazırlığı
ABD'den Çin ve Rusya ile silahlanma kontrol anlaşması hazırlığı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim