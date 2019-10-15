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Teröristler Kızıltepe’de sivillere saldırdı: 2 şehit 12 yaralı

Suriye'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine yapılan havan saldırısında 2 vatandaşımız şehit olurken 12 vatandaşımız da yaralandı

15 Ekim 2019 Salı 13:31
Teröristler Kızıltepe’de sivillere saldırdı: 2 şehit 12 yaralı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi’nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda, 2 vatandaşımız şehit olurken 12 vatandaşımız da yaralandı.Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere kaldırıldı.

Yerleşim yerine atılan havan mermisinin izleri evlerde Foto: AA

Mardin Valiliği’inden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada “Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca İlimiz Kızıltepe İlçesi Taşlıca ve Otluk Kırsal Mahalleleri´ne siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır.” denildi

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