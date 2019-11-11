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Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi! Terörist ortada kaldı

TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda yakalanan IŞİD'li terörist bugün sınır dışı edildi. Fakat Yunan makamlar IŞİD'liyi kabul etmeyince tampon bölgede beklemeye başladı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 14:55
Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi! Terörist ortada kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda yakalanan IŞİD’li bir terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’ndan sınır dışı edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen IŞİD’li Türkiye’den Yunanistan’a sınır dışı edildikten sonra Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yaratacak bir gelişme yaşandı. IŞİD’li terörist Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

İstanbul üzerinden Edirne’ye getirilen ve sınır dışı edilen IŞİD’li terörist, Yunanistan’ın kabul etmemesi sonrasında tampon bölgede kaldı.

YAYA OLARAK GERİ DÖNDÜ
Yunanlılar, IŞİD’li teröristi yeniden Türkiye’ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye’nin de kabul etmediği IŞİD’li iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanTürkiye
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