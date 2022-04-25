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Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı!

Kenya’da yaşayan Stevo isimli bir adam iki ay öncesinde Cate, Eve ve Mary adındaki üçüz kız kardeşlerle tanıştı. Hepsine aynı anda aşık olduğunu ifade eden Stevo kardeşlerin de ilişkiyi kabul etmesi üzerine nişanlandıklarını ve yakın bir zamanda evleneceklerini duyurdu.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:59
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Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı!

Birbirlerinin aynısı üçüz kardeşlerle evlenmeye hazırlanan Stevo isimli Kenyalı bir adam yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem yarattı. Çok eşliliğin yasal bir hale gelmesi gerektiğini savunan Stevo, toplumsal olarak duruma tepkiyle yaklaşıldığını belirtti. Sadakatinin yüksek olduğunu söyleyen Stevo, “Ben sadık ve cömert bir adamım. Ben aşkın tek bir kişiye ait olduğunu kabul etmeyecek kada yüce bir ruha sahibim” dedi.

Eski sevgililerinin çoklu ilişkiyi kabul etmediğini ifade eden Stevo, “Ben her zaman dürüst ve sadık biriyimdir. Çoğunlukla sevgililerim ilişkiyi bitirme karar aldı. Çünkü onlara ilişkimize yeni bir kişiyi eklemek istediğimi söyledim. Kimseyi kandırmak ya da aldatmak istemiyorum” diye konuştu.

“BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENİYORUZ”

Stevo, dörtlünün birkaç aydır birlikte olduğunu açıklayarak, “İki aydır beraberiz ve çoğu şeyi birbirimizden öğreniyoruz. Bu deneyim hepimiz için heyecan verici oluyor” dedi.

Üçüzlerin çoklu ilişki yaşamalarına rağmen aralarına yeni bir kişinin giremeyeceği konusunda katı kuralları olduğunu belirten Stevo, “Katı yatak odası kuralları var. Gruba kesinlikle başka birini almayı düşünmüyorlar. Bunu teklif bile etmiyorum. Çünkü izin vermeyeceklerine eminim” diye konuştu.

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