Ünlü boksör Dubai’de ölü bulundu

Profesyonel boksör Sebastian Eubank, Dubai'de hayatını kaybetti. Eubank'ın ölüm sebebi henüz netlik kazanmadı.

Baba Eubank oğlu için "Meydan okumayı seven ve bilgeliği kabul eden derin bir düşünür" ifadesini kullandı.

Baba Eubank "Bu sözleri yazacağımı düşünmezdim. Ailem ve ben, acı haberi alınca yıkıldı. 30. doğum gününü kutlayacaktık" diye konuştu.

Salma ile evli olan Sebastian Eubank 1 ay önce baba olmuş ve oğluna Raheem adını vermişti.

18 Temmuz 1991 tarihinde İngiltere'de Brighton'da doğan ve Hove'da büyüyen Sebastian, birkaç yıl önce Dubai'ye yerleşmişti. Ünlü boksör burada MMA'de dövüşüyordu.

Ülkesi İngiltere'de çok sevilen bir isim olan Sebastian Eubank'ın ardından birçok ünlüden başsağlığı mesajları geldi.

Eski Liverpool'lu futbolcu Robbie Fowler, "Çok üzücü, Eubank ailesine kayıplarından dolayı baş sağlığı diliyorum" dedi.