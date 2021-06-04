Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

Wuhan laboratuvarını finanse eden kuruluşun Fauci'ye teşekkürü kafa karıştırdı

ABD'de, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin virüsün kaynağına ilişkin yazışmaları yayımlandı. Yazışmalarda, yeni tip corona virüsün (Covid-19) ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentindeki araştırma laboratuvarını finanse eden kuruluşun, Fauci'ye teşekkür ettiği ortaya çıktı.

04 Haziran 2021 Cuma 15:15
19 Okunma
Wuhan laboratuvarını finanse eden kuruluşun Fauci'ye teşekkürü kafa karıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin virüsün ortaya çıktığı dönemde meslektaşlarıyla yaptığı yazışmalar, bilgi edinme hakkı kapsamında kamuoyuna açıklandı.

Amerikalı yetkiliye ait 3 bin 200'den fazla elektronik posta yayımlandı. Yazışmalarda Fauci'nin corona virüsün ortaya çıkışına ilişkin iddiaları araştırdığı görülüyor.

Ancak aynı dönemde Fauci kamuoyu önünde virüsün yarasalardan insanlara bulaştığını savunduğu biliniyor.

ÇİN LABORATUVARINDAN FAUCİ'YE TEŞEKKÜR

Yazışmalarda dikkat çeken bir konu da yeni tip corona virüsün (Covid-19) ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentindeki araştırma laboratuvarını finanse eden kuruluşun Fauci'ye teşekkür etmesi.

Yayımlanan yazışmalarda, "Ekosağlık İttifakı" adlı kuruluş, virüsün Wuhan'da bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaları çürüttüğü için Fauci'ye teşekkür ettiği, Fauci'nin de örgütün başkanına teşekkür maili attığı ortaya çıktı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne, 2014 ile 2019 yılları arasında, yarasalardaki corona virüsü araştırması için 600 bin dolar ödediği biliniyor.

Fauci, ortaya çıkan yazışmalar üzerine konunun bağlamından kopartılarak değerlendirildiğini söyledi. Beyaz Saray da Fauci'ye sahip çıktı.

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde 2 milyar 49 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı uygulandı
Dünya genelinde 2 milyar 49 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı uygulandı
Yoksuldan alıp zengine vermişler
Yoksuldan alıp zengine vermişler
Münih Başpiskoposu istifasını sundu
Münih Başpiskoposu istifasını sundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim