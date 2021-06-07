Yabancı turistleri geri getirmek amacıyla adalardaki herkes aşılanacak

Genç Avrupalıların birçoğu hala Covid-19 aşısı için uzun bir bekleyişle karşı karşıya bulunuyor. Ancak, 32 yaşındaki Argyris Souanis, Yunanistan'ın Santorini adasında yaşayacak kadar şanslı olduğu için aşı olmak üzere. Souanis, adalıları tamamen aşılamak ve Yunan ekonomisinin temel taşı olan yaz turizm sezonunu kurtarmak amacıyla, hükümetin çoğunlukla Yunan adalarına yönlendirmeye karar verdiği Johnson & Johnson tarafından yapılan tek doz aşılardan birini alacak.

2020 TAKVİMLERİNDEN BİRİNİ BİLE SATAMADI

Souanis, antik bir yanardağın kayalık etekleri boyunca tüneyen badanalı evleri ile Akdeniz'in en ünlü manzaraları arasında yer alan Santorini'nin dört bir yanındaki dükkanlara turistik hediyelik eşyalar sağlıyor. Geçen yıl, ülkeyi Covid-19 pandemisi vurduğunda ve yolcu gemileri ortadan kaybolduğunda, Souanis'in işi neredeyse durma noktasına geldi. 2020 yılı için basmış olduğu 20 bin Santorini takviminden tek bir tanesini bile satmadı.

"ADADAKİ EKONOMİ YÜZDE YÜZ TURİZME BAĞLI"

Souanis, “Hepsini atmak zorunda kaldım. Ailemdeki herkes hükümetin erken aşı teklifini kabul etmeyi planlıyor. Buradaki ekonomi yüzde 100 turizme dayanıyor. Başka seçeneğin olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz” dedi.

YUNANİSTAN'DAN BİRİNCİ ÖNCELİK TURİSTİK ADALAR

Bununla birlikte çoğu ülke, nüfusunun en yaşlı ve ciddi hastalık riski yüksek olan kişilerine aşılamada öncelik veriyor. Uzmanlar, bunun hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmanın en hızlı yolu olduğunu söylüyor. Ancak, Yunanistan'da adalar artık birinci öncelik.

Yunanistan hükümeti, ülkenin üst üste ikinci yaz turizm sezonunu kaybetmeyi göze alamayacağını biliyor. Çünkü, pandemi öncesi dönemde Yunanistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sinden fazlası turizme bağlıydı.

TURİST SAYISI, BİR YILDA 33 MİLYONDAN 7 MİLYONA DÜŞTÜ

2020'de Yunanistan’a, 2019'daki 33 milyona kıyasla sadece yedi milyon turist geldi. Pandeminin şoku, Yunanistan'ın on yıl önceki borç krizinden bu yana, ekonomik depresyondan uzun ve yavaş çıkışını geciktirdi.

Diğer taraftan, Yunanistan 15 Mayıs'ta sınırlarını turistlere açtı. Başbakan Kyriakos Mitsotakis ve Turizm Bakanı Haris Theoharis, ülkeyi hazırlamak ve yabancı tatilcilerini geri çekmek için çalıştı. Ancak, Yunanistan’da hala devam eden yüksek bulaş oranı, ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülkenin vatandaşlarına şimdilik bir Yunan tatili yapmamaları konusunda tavsiyede bulunmasına neden oldu.

Bununla birlikte, 4 Haziran itibariyle Yunanistan, 10,4 milyonluk nüfusunun 3,9 milyonuna ilk aşı dozunu uyguladı, ve 2,3 kişiyi ise tam olarak aşıladı. Dış dünyaya Yunanistan'a seyahat etmenin güvenli olduğuna dair güvence oluşturmak amacıyla, Başbakan Miçotakis bu ayın başlarında Avrupa'da yaygın uygulama olan yaş gruplarına göre insanları aşılamaktan vazgeçmeye karar verdi.

700 BİN YETİŞKİN AY SONUNA KADAR AŞILANACAK

Hükümet, "Mavi Özgürlük Operasyonu" adlı bir kampanya kapsamında, Yunanistan'ın Ege ve İyonya Denizlerindeki adalarında yaşayan yaklaşık 700 bin yetişkinin tamamını Haziran ayı sonuna kadar tam olarak aşılayacağını duyurdu. Ayrıca, adalarda yaşayan tüm sakinlere tek seferlik Johnson & Johnson aşısı sunuldu.

"2022'DE NORMALE DÖNECEĞİZ"

Santorini'de yaşayan gemi kaptanı Nikoloas Kanakaris, politikanın yazı en azından kısmen kurtarmak için tek umut olduğunu söyledi. Ziyaretçileri yolcu gemilerinden Santorini kıyılarına taşıyan bir teknenin kaptanlığını yapan 35 yaşındaki Kanakaris, Bu tür teknelerde çalışan 120 yerlinin tamamı yakında aşı yaptıracağını söyledi.

Kanakaris, "Bu arada, tekneleri korumak ve onları güvende tutmak için harcama yapmaya devam etmeliyizi Yakında geçen yıl aldığımız mali desteğin bir kısmını geri ödemek zorunda kalacağız. Yine de tüm zorluklara rağmen iyimser olmak istiyorum; 2021 yine zor bir yıl olacak ama 2022'de normale döneceğiz" ifadelerini kullandı.

ASYA VE AVUSTRALYA'DAN BU YAZ İÇİN HİÇ REZERVASYON YAPILMADI

Öte yandan, Santorini normalde her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce turisti kendine çekerdi. Ancak, adanın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Oia köyünün 28 yaşındaki başkanı Antonis Pagonis, bu yıl Asya ve Avustralya'dan yapılan rezervasyonların sıfır olduğunu söyledi.

Pagonis, hızlı aşılama planının özellikle ABD’lileri rahatlatmaya yardımcı olacağını umduğunu söylerek, “ABD bizim için en iyi pazar, ancak ülke Yunanistan'ı şimdiye kadar kırmızı alarma geçirdi. Oradan ilgi ve rezervasyonlar var, ancak 48 veya 72 saat içinde iptal etme seçeneğiniz olduğunda, bu bir plandan çok bir vaattir. Bu yıl zamana karşı bir yarış olacak” dedi.